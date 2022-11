﻿Staatsanwältin muss sich bald in Hannover vor Gericht verantworten

Sie soll Schreiben eines Anwalts vernichtet haben. Deshalb ist eine Staatsanwältin (40) in Hannover jetzt angeklagt worden. Für die Juristin geht es um viel. Und ein Umstand belastet sie sehr.

Justitia ist blind: Nun ist in Hannover eine Staatsanwältin angeklagt worden.

Hannover. Ein außergewöhnlicher Prozess wird aller Voraussicht nach bald im Amtsgericht Hannover beginnen. Denn eine Staatsanwältin (40) ist wegen „Verwahrungsbruchs“ angeklagt. Das hat Amtsgerichtssprecher André Simon am Donnerstag nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigt. „Die Ermittlungen in dem Fall hat die Staatsanwaltschaft Stade geführt,“ teilte Simon mit. Dies sei in solchen Fällen üblich, um einer möglichen Befangenheit vorzubeugen.

Der Vorwurf: Die Staatsanwältin soll Schreiben des hannoverschen Anwalts Timo Rahn vernichtet oder den Auftrag dazu erteilt haben. Sie hatte in einem Drogenverfahren vor dem Landgericht Hannover 5 Jahre und sechs Monaten Haft für einen Angeklagten gefordert. Doch es gab einen Freispruch. Der Anwalt forderte daraufhin die Herausgabe von 4500 Euro seines Mandanten. Das Geld war beschlagnahmt worden.

Mitarbeiter haben Strafbefehl akzeptiert

Doch es passierte nichts. Laut Amtsgerichtssprecher Simon reichte der Verteidiger eine Dienstaufsichtsbeschwerde im Frühjahr 2021 ein. Wieder passierte nichts. „Eine Antwort auf meine Dienstaufsichtsbeschwerde habe ich bis heute nicht bekommen“, sagt Rahn. Erst als der erfahrene Anwalt die Chefin der Staatsanwaltschaft einschaltete, kamen die internen Ermittlungen in Gang – ohne dass Rahn informiert wurde.. „Ich habe auch bislang bei der Polizei nicht aussagen müssen“, erzählt der Jurist.

Und ein Teilergebnis hatten die Ermittlungen bereits. „Zwei Geschäftsstellenmitarbeiter der Staatsanwältin haben einen Strafbefehl in dem Fall akzeptiert“, sagte Gerichtssprecher Simon. Gegen sie seien Geldstrafen verhängt worden. Inwieweit die Justizangestellten die Staatsanwältin belasteten, ginge aus dem Strafbefehl nicht hervor, sagte Simon am Donnerstag. Ein Strafbefehl ist ein schriftliches Urteil, das ohne mündliche Verhandlung verhängt wird. Der Anwalt der Angeklagten wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Angeklagten droht der Verlust des Beamtenstatus

Ob es wirklich zum Prozess kommt, ist abhängig davon, ob der Amtsrichter die Anklage zulässt. In aller Regel ist das kein Problem. Eine Hürde sei bereits im Vorfeld genommen worden. Der zuständige Richter habe eine Selbstanzeige gemacht, sagt Simon. Darin habe er darauf hingewiesen, dass er mit der Angeklagten in der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet, nach dieser Zeit aber keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt habe. „Wir haben das geprüft. Wir sehen keine Befangenheit des Kollegen“, teilte Gerichtssprecher Simon mit.

Verwahrungsbruch ist ein Vergehen, dass mit Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Sollte der Staatsanwältin ein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden, könnte die Juristin ihren Beamtenstatus verlieren.

Ab der Verurteilung von einem Jahr Haft ist die Entlassung eines Beamten aus dem Staatsdienst Pflicht. Bei geringeren Bestrafungen liegt es im Ermessen des Arbeitgebers, ob eine Entfernung aus dem Amt notwendig ist. In der Regel bestehen Disziplinarstrafen aus Verweisen, Gehaltseinbußen oder Zurückstufungen.

Von Thomas Nagel