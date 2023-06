﻿Staatsanwaltschaft: Schwimmmeister hat keine Schuld an tödlichem Badeunfall

Hannover. Ein Jugendlicher (16) erleidet im Spaßbad Wedemark einen tödlichen Badeunfall. Die Staatsanwaltschaft Hannover geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf eine verzögerte Rettung des Jugendlichen gebe es nicht, sagt Katrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sieht auch der erfahrene Strafrechtler Matthias Waldraff so. „Es gibt keinerlei Hinweise auf einen fahrlässigen Verstoß gegen das Beaufsichtigungsgebot“, sagt der Rechtsanwalt. Nach Lage der Dinge habe der Schwimmmeister im „Rahmen des Zumutbaren und Möglichen alles getan“.

16-Jähriger stirbt vier Tage später

Laut Ingo Haselbacher, Geschäftsführer des Badbetreibers Sport & Freizeit GmbH, sei die Aufsichtsperson sofort beim Anblick des 16-Jährigen ins Wasser gesprungen, habe ihn gerettet und reanimiert. Das Unglück ist am 9. Mai geschehen. Dabei hatte das Hirn des Jugendlichen wegen Sauerstoffmangels irreparable Schäden erlitten. In der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sei er nur noch palliativ versorgt worden. Vier Tage nach der Einlieferung starb der unbegleitete Flüchtling aus Afghanistan. Eine Obduktion des Leichnams habe kein Fremdverschulden ergeben, erklärte Söfker. Bevor das Verfahren eingestellt werde, warte man noch das endgültige Obduktionsergebnis ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Laut den Angaben des Bademeisters konnte der 16-Jährige schwimmen. Er war in Begleitung von drei Altersgenossen. Kurz vor dem Unglück habe er noch die Jugendlichen ermahnt, es mit dem Toben nicht zu übertreiben. Dabei habe er gesehen, dass alle schwimmen konnten, sagt Haselbacher.

BGH definiert Aufsichtspflicht in einem Grundsatzurteil

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Grundsatzurteil am 23. November 2017 festgestellt: Für das Aufsichtspersonal in einem Schwimmbad gebe es „nicht die Pflicht zur lückenlosen Überwachung eines jeden Schwimmers“. Allerdings sei eine „fortlaufende Beobachtung und regelmäßige Kontrolle“ des Schwimmbereiches notwendig. Und der Beobachtungsort sei so zu wählen, dass der „gesamte Schwimm- und Sprungbereich einsehbar“ sei. Gegebenenfalls müsste der Schwimmmeister häufiger den Standort wechseln.

Laut Söfker sei die Stelle im Becken, wo der Jugendliche entdeckt wurde, von der Wachstation des Bademeisters schlecht einsehbar. Doch mit Blick auf das BGH-Urteil meint die Sprecherin der Staatsanwaltschaft: Ein Bademeister könne seine Augen nicht überall haben. Und: Es gebe keine Hinweise auf eine verzögerte Rettung.

HAZ