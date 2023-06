﻿Staatsoper Hannover: Intendantin Laura Berman hört vorzeitig auf

Hannover. Paukenschlag an der Staatsoper: Intendantin Laura Berman hört vorzeitig bereits im Sommer 2025 auf. Eigentlich hätte die Amerikanerin darüber hinaus noch vier weitere Jahre vor sich gehabt. Berman hat den Aufsichtsrat bei der letzten Aufsichtsratssitzung der aktuellen Spielsaison um das vorzeitige Aus gebeten. Zu den Beweggründen ist noch nichts Näheres bekannt. Sie wolle sich „neuen Aufgaben“ widmen, heißt es in einer Erklärung der Oper.

Der Aufsichtsrat hat Bermans Wunsch nach einem vorzeitigen Vertragsende zugestimmt. Die Intendantin bedankt sich für das Verständnis: „Ich bin stolz auf das, was wir bisher für die Staatsoper einschließlich Staatsorchester und Staatsballett erreicht haben, und freue mich auf zwei weitere Spielzeiten, in denen ich gemeinsam mit meinem Team diesen Weg weitergehen werde.“ Laura Berman, gebürtig aus Boston, hatte die Leitung mit Beginn der Spielzeit 2019/2020 übernommen.

Kulturminister lobt Bermans „hervorragende Arbeit“

Erst im Sommer vergangenen Jahres stimmte der Aufsichtsrat für eine Verlängerung des Engagements bis zum Sommer 2029. „Ich bedanke mich bei Laura Berman für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren und wünsche ihr für ihre zukünftigen Tätigkeiten und Pläne Erfolg und Glück“, sagt Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD), zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH. „Laura Berman hat mit vielen künstlerischen Impulsen die Staatsoper sehr erfolgreich durch die Pandemie geführt und die Vermittlungsaktivitäten intensiviert.“

Auch sie verlässt Hannover: Die Schauspielintendantin Sonja Anders (rechts), hier im Bild mit Laura Berman, wechselt ans Thalia Theater in Hamburg. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Kulturministerium muss nun bis zur Spielzeit 2025/26 eine neue Doppelspitze für Staatsoper und Staatsschauspiel finden, denn auch Schauspielintendantin Sonja Anders geht, sie wechselt ans Thalia Theater in Hamburg. Das bietet die Chance für einen doppelten Neustart – gleichzeitig wird die Zeit bis dahin gerade in einem langfristig organisierten Betrieb wie der Oper sehr knapp.

Bermans Schritt gibt Anlass für Spekulationen

Der offizielle Grund für Bermans Schritt lautet also „neue Aufgaben“: Sie wolle sich beruflich neu orientieren. Was und wie, ist nicht bekannt. Und gibt insofern Raum für Spekulationen. Geht es zurück in die Heimat Amerika oder hängt die Demission mit dem Fall Marco Goecke zusammen? Oder hat es vielleicht mit dem Betriebsklima am Haus zu tun?

Er löste einen Skandal aus: Der ehemalige Ballettdirektor der Staatsoper, Marco Goecke, musste Hannover nach der sogenannten Hundekot-Affäre verlassen. © Quelle: Samantha Franson

Der Umgang mit Laura Berman sei für manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Oper nicht immer ganz einfach, ist immer wieder zu hören. Und Menschen, die Berman näher kennen, erzählen davon, dass sie selbst ziemlich angefasst sei von den Schwierigkeiten im internen Betrieb. Schlechte Stimmung untereinander vertreibt allerdings normalerweise keine Intendanten und Intendantinnen – es sei denn, der Aufsichtsrat wäre bereits in das Thema involviert gewesen.

Künstlerisches Programm gilt als sehr erfolgreich

Am künstlerischen Programm kann der vorzeitige Abgang kaum liegen, denn das wird allgemein als sehr erfolgreich angesehen. Berman hat viel bewegt, das Haus auch während der Corona-Krise auf Kurs gehalten. Zudem ist sie in der Opernszene gut vernetzt, ist Vizepräsidentin von „Opera Europa“, der Vereinigung von professionellen Opernhäusern. Da kommt vielleicht die Amerika-Karte ins Spiel. Denn die dortigen Opernhäuser bedienen sich gerne in Europa, holen ausgewiesene Fachleute an ihre Häuser. Die USA haben viele gute Adressen in Sachen Oper. Ein toller Job in der Heimat für Laura Berman, warum nicht?

