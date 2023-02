﻿„Das Verhalten macht fassungslos“: So reagieren HAZ-Leserinnen und -Leser auf die Hundekot-Attacke an Oper

Leserin Daniela Langner: „Attacke ist völlig unangemessen“

. Zu dem Artikel „Skandal um den Star“, dem Kommentar „Nach Eklat: Ballettchef Goecke kann keine Zukunft in Hannover haben“ und der weiteren Berichterstattung über den Eklat um Hannovers Ballettdirektor Marcus Goecke vom 13. Februar:

Ja, der Umgang mit einer freien Presse mag anstrengend und schwierig sein. Eine derartige Attacke ist aber völlig unangemessen. Wenn der Mann nicht psychisch krank ist, sollte das straf- und arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Wer weiß, wie so jemand mit der ihm anvertrauten Macht über ein Ensemble umgeht.? Ebenfalls problematisch: Es wird am Rande berichtet, dass Herr Goecke einen Dackel besitzt, den er „meist in einer Tasche mit sich herumträgt“. Ein Dackel ist ein Jagdhund, kein Modeartikel. So etwas ist Tierquälerei. Dazu noch die Sonnenbrille: Es ist anscheinend nicht so einfach, anderen Menschen in die Augen zu sehen. Vielleicht braucht der Mann auch einfach nur Hilfe. Daniela Langner, Langenhagen

Leser Martin Lüssenhop: „Gemeinsam die Freiheit gestalten“

Gelegentlich lohnt sich ein Blick in unser großartiges Grundgesetz. Die Freiheit von Presse und Kunst sind in Artikel 5 garantiert. Alle freien Medien und wir Kulturschaffenden gestalten das täglich. Gemeinsam und mit Würde! Martin Lüssenhop, Großburgwedel

Leser Detlef Fuchs: „Es ist nicht zu fassen“

Da schmiert ein Prolet, der offensichtlich keine Kritik verträgt, einer Frau in aller Öffentlichkeit Hundekot ins Gesicht und die Opernleitung bedauert, dass das Publikum gestört wurde. Es ist nicht zu fassen. Detlef Fuchs, Seelze

Gustav ist immer dabei: Marco Goecke mit seinem freundlichen Hund. © Quelle: Henning Queren

Leserin Gisela Kuhlmann: „Wer hat Partei ergriffen?“

Das Verhalten von Herrn Goecke macht mich fassungslos. Aber was ist das für ein Publikum im Foyer, das diesen Mann nicht aufgehalten hat? Wer hat Partei für die angegriffene Frau ergriffen? Kann ein Künstler machen, was er will? Gisela Kuhlmann, Hannover

Leser Klaus Peters: „Angriff auf die Pressefreiheit“

Wenn Frau Berman meint, es handele sich bei dem Verhalten des Ballettdirektors der Staatsoper um eine „interne Personalsache“, so ist das völlig verfehlt. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang mit weitreichenden Außenwirkungen: Hier wurden die Menschenwürde sowie die Integrität einer Journalistin auf widerliche, unvorstellbare Weise vorsätzlich verletzt. Es handelt sich um einen krassen Angriff auf die Pressefreiheit. Goeckes Attacke ist ein Affront gegenüber den Bürgern, die die Staatsoper jährlich mit 70 Millionen Euro gezahlter Steuern subventionieren. Die Reputation der Staatsoper ist nachhaltig beschädigt. Herr Goecke ist in Hannover als Ballettdirektor nicht länger tragbar. Wenn er aus seinem Verhalten nicht selbst die notwendigen Konsequenzen zieht, sollten es die Verantwortlichen sobald wie möglich tun und ihn entlassen. Professor Dr. Klaus Peters

Leserin Meike Glaß: „Behandlungsbedürftiges Problem“

Goethe zeichnete eine Karikatur und verfasste einen Spottvers über den „Rezensent“ – Goecke greift zu Hundekot! Goethe war ein Genie, „Superstar“ Goecke ist ein Narziss, sofern sich der Hundekotskandal so zugetragen hat! Exzentriker hin oder her: Wer Menschen mittels Kot erniedrigt, handelt faschistoid und hat ein behandlungsbedürftiges Problem. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, hat Herr Goecke in einer steuerfinanzierten Kultureinrichtung nichts verloren – schon, um die ihm untergebenen Künstlerinnen und Künstler zu schützen. Meike Glaß

Leserin Helga Mescher: „Es gibt genug Kaputtes und Dunkles“

Schon als Ballettdirektor Marcus Goecke dem Publikum zur Einführung vorgestellt wurde, war dieser Auftritt so unhöflich Intendantin Laura Berman und dem erwartungsvollen Publikum gegenüber, dass ich zu meiner Nachbarin sagte: „Oje, ich habe Angst um unser schönes Ballett“. Goecke lümmelte auf der Sitzbank, äußerte sich, er würde wohl nie erwachsen werden, er wisse gar nicht, auf was er sich in Hannover eingelassen hätte, er würde nie ein Stück endgültig fertig haben und immer versuchen, das Dunkel zu ergründen ... Diese Sätze hat man seitdem immer und immer wieder von ihm vernommen.

Herr Goecke hat sich sicher seine Erfolge durch große Choreografien erarbeitet, nur leider mag nicht jeder diesen zappelnden Stil, wo groteske Körperverrenkungen immer und immer wieder dargestellt werden. Einen großen Choreografen zeichnet aber auch die Wandelbarkeit in alle Richtungen aus. Kritiker erleben das alles aus ihrer Sicht; der eine mag es lieber klassisch, der andere moderner. So geht es auch dem Publikum. Am Freitag waren wir im Schwanensee der ukrainische Ballettgruppe; ein junges Ensemble, sehr schön getanzte Spitzen. Neben mir saßen zwei Seniorinnen, und wir haben fast im Chor geseufzt: „Endlich wieder schönes Ballett“ – und nicht nur Dunkles, Grauenvolles auf der Bühne. Kaputtes und Dunkles gibt es genug auf der Welt, da kann man sich in der Oper an den schöneren Dingen erfreuen und nicht ärgern!

Wir alle boykottieren mittlerweile die Ballettabende in der Oper, und das ist nicht die Schuld der tapferen Kritikerin, sondern alleine dem Konzept und den wirren Gedanken von Marcus Goecke zuzuschreiben. Helga Mescher, Isernhagen