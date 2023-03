﻿Folge des Verdi-Streiks: Rusalka-Vorstellung an der Staatsoper am Freitag fällt aus

Als Folge des Verdi-Streiks: Die Vorstellung der Oper Rusalka am Freitag an der Staatsoper Hannover ist abgesagt worden. An diesem Abend muss stattdessen eine wichtige Probe für die Ballett-Neuproduktion Spiel des Lebens nachgeholt werden.

Hannover. Die Warnstreiks, zu dem Verdi während der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst auch in dieser Woche aufgerufen hat, haben nicht nur an den Streiktagen selbst Konsequenzen. So musste die Staatsoper die für Freitag, 24. März, geplante Vorstellung der Oper Rusalka absagen – als Folge der Arbeitsniederlegung zwei Tage zuvor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Sprecherin Andrea Röber erläuterte, hätte es ursprünglich am Mittwoch eine sehr wichtige Probe für die anstehende Ballett-Neuproduktion Spiel des Lebens geben sollen. Diese feiert am Freitag, 31. März, Premiere. Doch weil die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bereichen Technik und Werkstätten tätig sind, am Mittwoch streiken, muss diese Probe zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die einzige Möglichkeit hierfür im komplexen Geflecht der Staatsoper sei der Freitagabend.

Staatsoper Hannover: Probe für Spiel des Lebens statt Rusalka

Die Staatsoper Hannover bittet um Verständnis für dieses kurzfristige Vorgehen. Wer bereits eine Eintrittskarte für die Vorstellung erworben hat, wird per E-Mail kontaktiert. Rusalka feierte am Sonnabend, 11. März, Premiere in Hannover.