﻿„O du fröhliche“: 5000 Menschen singen gemeinsam in der Heinz-von-Heiden-Arena

Gemeinsam singen und Gutes tun – dazu haben sich 5000 Menschen am Donnerstagabend im Heinz-von-Heiden-Stadion in Hannover versammelt. Bei klirrender Kälte stimmten sie mit verschiedenen Chören und Musikern auf Weihnachten an.

Hannover . Eisig kalt ist es, doch schon während die Menschen ins Stadion strömen, ist das vergessen – da überwiegt die festliche Stimmung. Unter sternklarer Nacht treffen sie sich, um gemeinsam nach Herzenslust zu singen. Auf dem Programm: die schönsten und beliebtesten Weihnachtslieder. Und schon bevor offiziell das Stadionsingen beginnt, erklingen die ersten weihnachtlichen Töne von der Bühne. Der Gospelchor und die Band von Pray Station sorgen so, während sich alle hereinströmenden Besucher einen Platz suchen, mit Liedern wie „Joy to the World“ für weihnachtliche Atmosphäre. Die Stimmung ist locker, fast familiär, es wird sich begrüßt, geredet und manche summen auch schon mit.

„Alle Jahre wieder“: Die Weihnachtslieder erklingen aus tausend Kehlen. © Quelle: Nancy Heusel

Zum ersten Mal findet in der Heinz-von-Heiden-Arena das große Stadionsingen mit mehr als zehn Chören statt. Um die 5000 Menschen sind gekommen, um beim größten Weihnachtschor Hannovers mitzumachen. „Dortmund hat es, Köln hat es längst, in Berlin ist es immer ausverkauft“, sagt Moderator Christoph Dannowski von der Neuen Presse zur Eröffnung, „nun hat auch Hannover endlich sein großes Stadionsingen.“ Und wie zur Bestätigung ertönt aus Tausenden von Kehlen auch gleich das erste Lied, das einen Wunsch offenbart: „Alle Jahre wieder“. Das wollen alle: Dieses Stadionsingen soll bitte alle Jahre wieder kommen.

14 der schönsten Weihnachtslieder

Und auch die nächsten der insgesamt 14 schönsten Weihnachtslieder wecken viele Emotionen: Mit einem Schmunzeln wird „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen, fröhlich geht es bei „Kling, Glöckchen“ zu, getragen wird es bei Kirchenliedern wie „Vom Himmel hoch“ oder „Stille Nacht“. Mit „Jingle Bells“, „Rudolph, the red-nosed Reindeer“ und „Go, tell it to the Mountains“ – Christoph Dannowskis Lieblingslied, wie er erzählt – sind auch drei englische Weihnachtslieder dabei. Die kleine Lea, die mit ihrem jüngeren Bruder und ihren Eltern gekommen ist, hat schnell ihren Favoriten gefunden: „Ich mag das O-Tannenbaumlied so sehr – hoffentlich holt mein Papa unseren auch bald“, sagt die Fünfjährige mit leuchtenden Augen.

Andächtig: Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann liest die Weihnachtsgeschichte vor. © Quelle: Nancy Heusel

Und obwohl so viele Menschen im Stadion sind, wird es andächtig still, als die frühere Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann die Weihnachtsgeschichte vorliest.

Halleluja kommt vom Wohnungslosenchor

Ein weiteres Highlight ist der Auftritt des Wohnungslosenchores „ChorWerk“. Eigens für sie wurde der Leonhard-Cohen-Song „Halleluja“ auf ihre Situation umgetextet. Als das Lied erklingt, sind viele zutiefst berührt – Applaus mit Begeisterungspfiffen und Trampeln ist die Reaktion. Der Auftritt des Chores drückt auch einen Dank an alle Teilnehmer des Stadionsingens aus – denn die Erlöse durch den Ticketverkauf und Spenden kommen der Wohnungslosenhilfe und der HAZ-Weihnachtshilfe zugute.

Zum Stadionsingen hatten der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband und die katholische Kirche in der Region Hannover mit Kooperationspartnern eingeladen. © Quelle: Nancy Heusel

Zum Stadionsingen hatten der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband und die katholische Kirche in der Region Hannover mit Kooperationspartnern eingeladen. Mit „O du fröhliche“ schließt das Weihnachtssingen. Auch, als es längst hörbar verklungen ist, tragen es viele der Gäste weiter in ihrem Inneren mit nach Hause – wie auch Annemarie Meyer: „Richtig schön war es – Weihnachten kann kommen: Jetzt bin ich auch richtig in Stimmung!“