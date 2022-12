﻿„O du fröhliche“: 7000 Menschen singen gemeinsam in der Heinz-von-Heiden-Arena

Premiere in der Heinz-von-Heiden-Arena: Zum ersten Mal kamen mehr als zehn Chöre und Singbegeisterte beim großen Stadionsingen zusammen.

Gemeinsam singen und Gutes tun – dazu haben sich 7000 Menschen am Donnerstagabend im Heinz-von-Heiden-Stadion in Hannover versammelt. Bei klirrender Kälte stimmten sie mit verschiedenen Chören und Musikern auf Weihnachten an.

