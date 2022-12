﻿So gut klingt das Hannovers Stadionsingen

Das erste großes Stadionsingen Hannovers in der Heinz-von-Heiden-Arena kam an, klang gut und stellte sogar den Weihnachtsmann zufrieden.

Hannover. So kraftvoll und gut – in der Heinz-von-Heiden-Arena trat am Donnerstag ein riesiger Chor auf. 7000 Menschen sangen hier gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder, schon vorher hatten Chormusiker die Besucher eingestimmt. Wie das erste Stadionsingen in Hannover geklungen hat? Hören sie rein – und schauen Sie es sich an.

Das Stadionsingen im Video

Von Redaktion