﻿Bund der Steuerzahler fordert, den Stadionvertrag zu stoppen

Die Politik im Rat von Hannover steht hinter der im Juni erteilten Zustimmung zum Stadionvertrag mit Hannover 96. Experten hatten die Vereinbarung zuvor als zu vorteilhaft für den Proficlub kritisiert. Der Steuerzahlerbund sieht nur eine Lösung.

Hannover. Die Politik im Rathaus von Hannover reagiert einsilbig auf die Veröffentlichung des geplanten Stadionvertrags mit Hannover 96. Wie berichtet, will die Stadt dem Fußball-Zweitligisten ein Erbbaurecht am Arenagelände am Maschsee für 27.500 Euro im Jahr einräumen. Die Verwaltung hält den niedrigen Erbbauzins für gerechtfertigt, da der Fußballclub im Gegenzug Investitions- und Unterhaltungspflichten übernehme, etwa den Umbau zu einem klimaneutralen Betrieb bis 2035. Die Ratspolitiker hatten dem im Juni zugestimmt, ohne den Wortlaut des Vertrags zu kennen. Er liegt dieser Redaktion vor.