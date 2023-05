﻿Stadionvertrag mit Hannover 96: Kommt eine Beschwerde bei der EU?

Hannover. Für den Fall, dass der Rat dem umstrittenen neuen Stadionvertrag der Stadt mit Hannover 96 zustimmt, erwägt der Bund der Steuerzahler, die EU-Kommission einzuschalten. „Wir warten die Entscheidung ab und werden dann prüfen, ob Beschwerde in Brüssel einzulegen ist“, sagte der Vorsitzende Bernhard Zentgraf. Er vermutet eine verdeckte europarechtswidrige Subvention für 96. Die Abstimmung findet in vertraulicher Sitzung statt. Eine Zustimmung am 1. Juli gilt als wahrscheinlich.

Laut eines Gutachtens für den Steuerzahlerbund hätte die Stadt von einer unabhängigen Stelle prüfen lassen müssen, ob sie das 105.000 Hektar große Gelände zu billig hergibt. Es bestehe die Gefahr, dass der an den Grundsätzen der Sportförderung für Amateurvereine ausgerichtete Pachtzins von nur 27.500 Euro im Jahr zu niedrig angesetzt ist. Das könnte eine wettbewerbswidrige Beihilfe darstellen – der neue Stadionvertrag wäre dann möglicherweise nichtig. Prüfen müsste das die EU-Kommission. Laut Zentgraf kann jeder Bürger Beschwerde erheben – „oder ein Konkurrent, etwa ein anderer Verein“.

Gewinne und hohe Umsätze bei 96

Die Stadiongesellschaft von 96 hat in den Jahren vor der Corona-Pandemie Gewinne erwirtschaftet, und die Profiabteilung erzielte mit dem Spielbetrieb selbst in der 2. Bundesliga hohe Umsätze. Hannovers Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne) geht dennoch davon aus, dass der neue Stadionvertrag „allenfalls regionale beziehungsweise lokale Auswirkungen“ habe, da 96 nur in der 2. Liga spielt.

Dem widerspricht der Gutachter von der Uni Osnabrück, Joachim Erdmann. Ihm zufolge steht 96 mit Vereinen in der gesamten Europäischen Union im Wettbewerb: 96 wirbt um Spieler auf dem internationalen Transfermarkt – und kann im Zweifel höhere Gehälter zahlen, wenn es nur geringe Pacht für das Stadion aufbringen muss. Außerdem sei nicht ausgeschlossen, dass 96 selbst als Zweitligist an internationalen Wettbewerben teilnimmt – nach dem Pokalsieg von 1992 war das schon einmal so.

Bisheriger Stadionvertrag läuft aus

Die Frage nach einem neuen Stadionvertrag stellt sich, weil die bisherige Vereinbarung zwischen Stadt und Hannover 96 in einigen Jahren ausläuft. Noch bis 2030 hat die Arena-Gesellschaft der 96-Investoren um Martin Kind, Dirk Roßmann und dem Ehepaar Baum ein kostenloses Nutzungsrecht am Stadion. In der 2. Liga zahlt die Stadt zudem einen Betriebskostenzuschuss von 850.000 Euro im Jahr. Zum Vertragsende müsste 96 die Arena in gutem Zustand an die Stadt zurückgeben. Schon länger drängt Profiboss Kind auf eine Anschlussregelung.

Die liegt nun im Rat zur Abstimmung. Von 2030 an soll die 96-Stadiongesellschaft die Arena dann in Erbpacht bekommen, der Betriebskostenzuschuss fiele weg. Die Stadiongesellschaft vermietet die Arena im Moment für 5 Millionen Euro im Jahr an die 96-Profis und zahlt gleichzeitig eine Jahrespacht von nur 27.600 Euro – und zwar bis 2096, selbst wenn 96 eines Tages in der Champions-League spielen sollte.

Stadt Hannover: Keine verdeckte Subvention

Die Stadt sieht dennoch keine verdeckte Subvention. „Die Landeshauptstadt Hannover hat im Rahmen der Vertragsverhandlungen auch das Wettbewerbsrecht geprüft und ist überzeugt, einen rechtskonformen Vertrag ausgehandelt zu haben“, erklärte Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne).

Die Stadt argumentiert, dem niedrigen Pachtzins stünden hohe Unterhaltungs- und Investitionspflichten von 96 entgegen. Die Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung müsse nicht zusätzlich von einem unabhängigen Gutachter festgestellt werden, wie vom Steuerzahlerbund gefordert. Dafür gebe es „keine Veranlassung“, erklärte ein Sprecher.

