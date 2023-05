Trotz Fanprotesten und rechtlicher Bedenken des Steuerzahlerbundes will die Politik dem neuen Stadionvertrag der Stadt mit Hannover 96 zustimmen. Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne) versichert, dass sich mit dem Stadion „kein dickes Geld“ verdienen lasse.

Hannover. Bis zu 1000 Fans gingen am Sonntag auf die Straße. Am Dienstagabend übergaben sie der Stadt zudem 2896 Unterschriften gegen die Pläne. Der Steuerzahlerbund meldete erhebliche rechtliche Bedenken an. Dennoch will die Politik dem neuen Stadionvertrag mit Hannover 96 am 1. Juni im Rat zustimmen, der bis 2096 laufen soll.