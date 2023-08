Verhandlungen zwischen Hannover 96 und der Stadt: Guten Freunden gibt man ein Stadion

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fußballverein von 1896 hat naturgemäß viele Anhänger in Hannover. Und auch im Rathaus müssen die Roten jede Menge Fans haben. Das wird sehr deutlich anhand eines Vertrags aus 28 Paragrafen, mit dem die Stadt eine ihrer prominentesten Immobilien auf Jahrzehnte aus der Hand geben will: das wunderschöne Stadion am Maschsee. In der Werbung heißt es: Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Auf diesen Vertrag mit 96 gemünzt muss es heißen: Sehr guten Freunden gibt man ein Stadion. Für gerade einmal knapp 27.500 Euro im Jahr.

An anderen Bundesligastandorten dürfte man sich die Augen reiben. In Braunschweig, zum Beispiel, zahlt die Eintracht geschätzt einen mittleren sechsstelligen Betrag im Jahr dafür, dass sie ihre Spiele im städtischen Stadion austragen darf. In Hamburg ist es fast eine halbe Million Euro, die Bayern zahlen in der Bundesliga mehr als 500.000 Euro Erbbauzins, und dort gibt es Kritik, der sei künstlich niedrig angesetzt. Die Stuttgarter zahlen 800.000 Euro.





Jedes Stadion ist anders

Man darf diese Zahlen nicht eins zu eins nebeneinanderstellen. Jeder Vertrag ist anders und enthält etliche weitere Vereinbarungen unterschiedlichster Art. Unterhalts- und Investitionsverpflichtungen können 800.000 Euro im Jahr wie zum Beispiel in Stuttgart in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Darauf weist auch die niedersächsische Kommunalaufsicht hin, wenn sie betont, dass allein der niedrige Pachtzins in Hannover noch kein Indiz dafür sein kann, dass der Stadionvertrag gegen die Kommunalverfassung verstoßen könnte.





Die schreibt vor, dass Kommunen ihr Vermögen nicht unter Wert weggeben dürfen. Die Kommunalaufsicht will den hannoverschen Stadionvertrag daraufhin überprüfen. Dabei wird es darauf ankommen, ob weitere Verpflichtungen von 96 dazu führen, dass die 27.500 Euro im Jahr eben nicht viel zu wenig für das Stadion sind.

Hannover 96 tut es nicht weh

Zweifel sind erlaubt. Die Stadt betont, 96 gehe etliche Investitionsverpflichtungen ein. Zum Beispiel soll die Arena bis 2035 im Betrieb klimaneutral sein. Die Frage ist nur, wie konkret diese Verpflichtung ist. Der Vertrag selbst enthält dazu vor allem viele Wenns und Abers, aber kaum Instrumente, mit denen die Stadt 96 wehtun könnte, wenn der Klub die Abmachung nicht einhält.

Ein Vertrag unter Freunden – so lautet das Fazit eines hannoverschen Experten für Erbbaurecht: „Für einen Bolzplatz okay, für ein Stadion doch sehr einfach.“ Die Frage ist, ob der Rat der Stadt im Juni zugestimmt hätte, wenn er den Vertragstext selbst und nicht nur eine Zusammenfassung gekannt hätte. Die Politik muss auf Korrekturen dringen.

