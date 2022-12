﻿Stadt Hannover bereitet Bau des Schmetterlingshauses im Berggarten vor

In den Herrenhäuser Gärten beginnen die Vorbereitungen für den Bau des geplanten Schmetterlingshauses. Das alte Kanarenhaus lässt die Stadt derzeit abreißen. An dessen Stelle entsteht für 13,4 Millionen Euro das neue Gewächshaus – mit vielen Attraktionen.

Hannover. Bunte Schmetterlinge flattern durch eine tropische Pflanzenwelt, eine riesige Seerose blüht in einem Teich, mediterrane Pflanzen verbreiten würzigen Duft – das neue Schauhaus im Berggarten wartet mit mehreren Attraktionen auf und soll ein Besuchermagnet werden. Die Stadt Hannover hat jetzt mit den Vorbereitungen für das millionenschwere Bauvorhaben in den Herrenhäuser Gärten begonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das alte Kanarenhaus, an dessen Stelle das neue Gewächshaus entstehen soll, werde derzeit demontiert, teilt Stadtsprecher Udo Möller mit. In den kommenden Wochen werde das Gelände mit einem Bauzaun umschlossen. Der Bau des Schauhauses soll im Sommer kommenden Jahres starten. „Die planmäßige Eröffnung ist für 2025 vorgesehen“, sagt Möller.

Kanarische Pflanzen, Riesenseerose, Schmetterlinge auf 1000 Quadratmetern

Das neue Schauhaus fällt deutlich größer aus als das alte Kanarenhaus. Es umfasst eine Ausstellungsfläche von 1000 Quadratmetern und erreicht eine Höhe von bis zu neun Metern. Der Bau gliedert sich in drei Bereiche: In einem Teil finden die Pflanzen des Kanarenhauses Platz und können dort leichter in die Höhe wachsen als im alten Schauhaus. In einem weiteren Bereich können Sonderausstellungen von seltenen Pflanzen gezeigt werden. Wenn gerade keine Ausstellung stattfindet, soll der Raum als Wintergarten dienen und Besucher einladen, zwischen Kübelpflanzen Platz zu nehmen. Im dritten Bereich des Gewächshauses präsentiert die Stadt eine Riesenseerose. „Da diese imposante Pflanze im Winter einzieht, werden dort tropische Schmetterlinge zusätzliche Gäste anlocken“, sagt Stadtsprecher Möller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besucherattraktion: Eine Schmetterlingsausstellung in einem der alten Schauhäuser im Berggarten hat vor zwei Jahren 90.000 Besucher angezogen. © Quelle: Michael Thomas

Ausstellung von lebenden Schmetterlingen war schon einmal Besuchermagnet

Tatsächlich verspricht sich die Stadt allein durch die Schmetterlinge hohe Besucherzahlen. Vor vier Jahren zeigte die Stadt schon einmal in einem der alten Schauhäuser des Berggartens lebende Schmetterlinge. Innerhalb von zwei Monaten wollten rund 90.000 Gäste die bunten Falter sehen. „Gaukler der Tropen“ wurde eine der besucherstärksten Ausstellungen in den Herrenhäuser Gärten seit vielen Jahren.

Lesen Sie auch

Kosten haben sich nahezu verdreifacht

Doch die bunte Erlebniswelt im neuen Schauhaus hat ihren Preis. Baukosten von 13,4 Millionen Euro plant die Stadt derzeit ein, nahezu eine Verdreifachung des ursprünglich kalkulierten Preises von fünf Millionen Euro. Ob das Budget angesichts der Preissteigerungen in der Baubranche ausreicht, ist noch unklar. Da die Ausschreibungen noch liefen, könnten erst konkrete Angebote von Firmen Aufschluss über mögliche Abweichungen geben, sagt Möller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um einen Teil der Kosten zu decken, will die Stadt die Eintrittspreise für die Herrenhäuser Gärten anheben. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, soll das Erwachsenenkombiticket für den Großen Garten und den Berggarten zehn Euro statt bisher acht Euro kosten. Der Preis für den Berggarten erhöht sich von 3,50 auf 5 Euro. Das ermäßigte Berggarten-Ticket verdoppelt sich – von 1,50 auf 3 Euro. Den Preisanstieg hat die Stadt für 2024 vorgesehen.