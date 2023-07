﻿Stadt Hannover bestätigt: Raschplatz-Open-Air geht nahtlos weiter

Hannover. Mehr als 16.000 Teilnehmende haben es bestätigt: Das Raschplatz-Open-Air – ein Sportangebot mitten in der Stadt – war ein voller Erfolg. Jetzt die Nachricht, die alle Fans erfreuen wird: Das Angebot geht nahtlos in die Verlängerung. Das bestätigte die Stadt Hannover am Donnerstag.

Die sogenannte „Nachspielzeit“ läuft zunächst bis zum 15. November 2023. Stadtsprecher Udo Möller: „Dabei wird das Angebot nur leicht zurückgefahren. Die Gastroangebote, der Sand und die Bühne, Tischtennis sowie die Musikanlage werden abgebaut.“

Dafür bleiben der Multicourt und die Basketballfläche, auch die entsprechende Beleuchtung. Auch der Sicherheitsdienst bleibe, so Möller – allerdings in reduzierter Stärke.

Auftritt von Schlagersänger Mickie Krause beim Raschplatz-Open-Air – auch das war ein Riesenerfolg. © Quelle: Tobias Wölki

Möller: „Die Angebote werden weiterhin über www.raschplatz-openair.de zu buchen sein.“ Die kommenden Wochen im Buchungskalender sind derzeit allerdings noch ausgegraut und werden wohl in Kürze freigeschaltet. Und im kommenden Jahr soll das Projekt fortgeführt werden.

Die nächsten Höhepunkte im Programm werden am Sonntag, 16. Juli. 2023, der Kinderturntag (10 bis 16 Uhr) und die TKH Open Dance Night (16 bis 19 Uhr) auf dem Multicourt sein. Ebenfalls am Sonntag findet an der Bühne die „Queer Sunday – Closing Party“ statt (16 bis 21 Uhr).

Winter-Open-Air startet im November

Ab dem 24. November 2023 wird es dann ein ganz neues Angebot geben: Das Winter-Open-Air. Möller: „Freuen darf man sich auf Eislaufen, Eisstockschießbahn und ein entsprechendes Gastro-Angebot.“ Einzelheiten will die Stadt später verraten.

Problemzonen haben sich verlagert

Das Konzept hat einen stadtpolitischen Hintergrund. Die drei Plätze sind seit Jahren von Drogensüchtigen und Obdachlosen bevölkert. Die Veranstaltungen sollten den Anwohnern und Bürgern das Gefühl vermitteln, dass die City nicht nur für Menschen aus prekären Verhältnissen da ist. „Es ist sauberer und sicherer geworden“, hatte sich Ordnungsdezernent Axel von der Ohe zufrieden gezeigt.

Die negative Seite des Erfolgs: Die Klientel, die sonst am Raschplatz sichtbar waren, haben sich verlagert. Drogenabhängige, Trinker und Obdachlose haben sich neue Räume gesucht, belagern jetzt das Gerichtsviertel am Volgersweg, die Fußgängertunnel an der Fernroder Straße und Lister Meile sowie das Parkhaus am Bahnhof. Es gebe erste Kritik.

