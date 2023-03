﻿Stadt Hannover bietet Kartenvorverkauf für die Pflanzentage an

Für die Hannoverschen Pflanzentage am 13. und 14. Mai im Stadtpark sind von Freitag, 31. März, an Eintrittskarten erhältlich. Sie werden online verkauft und kosten 5 Euro.

Hannover. Die Hannoverschen Pflanzentage im Stadtpark am Hannover Congress Centrum gehören zumindest bei Gartenfreunden mit regelmäßig mehr als 10.000 Besucherinnen und Besuchern zu den beliebtesten Veranstaltungen im Jahreskalender der Landeshauptstadt. In diesem Jahr finden sie am Sonnabend, 13. Mai, und am Sonntag, 14. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie schon im vergangenen Jahr bietet die Stadt einen Ticketvorverkauf über das Internet auf der Seite www.hannover.de/pflanzentage an, der am Freitag, 31. März, beginnt. „Wir wollen die Situation am Haupteingang verbessern und Wartezeiten vermeiden“, teilt die Stadt mit. Wegen des starken Andrangs hatten sich in der Vergangenheit häufig lange Schlangen an der Kasse gebildet.

Rund 90 Aussteller kommen in den Stadtpark

Zu den Pflanzentagen haben sich rund 90 Gärtnereien und Fachbetriebe aus ganz Deutschland angesagt. Sie bieten Raritäten und Spezialitäten zum Verkauf an; außerdem beraten sie über die Verwendung und die Behandlung von Blumen und Sträuchern. Eintrittskarten kosten 5 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre sowie Schwerbehinderte mit Begleitperson ist der Eintritt frei.