﻿Rekorddefizit: Das sind die Sparvorschläge aus der Belegschaft der Stadt Hannover

Dezernate zusammenlegen? Die Dezernentinnen Konstanze Beckedorf (li.) und Rita Maria Rzyski gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Oberbürgermeister Belit Onay (Mitte) will die Dezernatsstruktur ohnehin neu ordnen – auf Wunsch von Grün-Rot im Rat.

© Quelle: von Meding, Conrad