﻿Umtauschfrist läuft ab: Welche Führerscheine diesen Monat ungültig werden

Hannover. Die grauen und rosa Führerscheine, auch „Lappen“ genannt, müssen Bundesbürger in den kommenden Jahren in Plastikkarten umtauschen. Damit nicht sämtliche Führerscheininhaber spontan nach Terminen in den Ämtern fragen, hat der Gesetzgeber die Umtauschfristen nach Jahrgängen geordnet. Am Donnerstag, 19. Januar, endete die Frist für Führerscheininhaber der Jahrgänge 1959 bis 1964.

Bis zum 19. Januar 2024 sind die Jahrgänge 1965 bis 1970 dran.

Die Stadt Hannover betont, dass es keinen Antragsstau gebe. Die Region räumt ein, dass sich Bürger in den Umland-Ämtern auf Wartezeiten einstellen müssen.

Region: Es gibt eine Kulanzzeit bis neue Führerscheine vorliegen

Doch selbst wenn Führerscheininhaber ihre neue Plastikkarte erst nach Verstreichen der Frist bekommen, weil keine Termine mehr in den Umland-Bürgerämtern verfügbar sind, hat das zunächst keine Konsequenzen. „Bürgerinnen und Bürger müssen keine Sorge haben, mit einem alten Führerschein unterwegs zu sein. Es gibt wegen des hohen Aufkommens eine Kulanzzeit, bis die neuen Führerscheine vorliegen – insbesondere, wenn bereits ein Termin zur Antragstellung gebucht wurde, der noch in der Zukunft liegt“, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner.

Stadt Hannover: Kurzfristig Termine in Ämtern möglich

Die Stadt Hannover betont, dass sowohl in den Bürgerämtern als auch in der Fahrerlaubnisbehörde ein Umtausch kurzfristig möglich ist. Teilweise tagesaktuell, teilweise mit einem Vorlauf von zwei Tagen ließen sich Termine in den Ämtern vereinbaren. „Daher haben wir derzeit keinen Antragsstau und sind auf den Beginn der Frist für die neuen Jahrgänge vorbereitet“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Im vergangenen Jahr hat die städtische Fahrerlaubnisstelle rund 3900 Anträge auf Umstellung der Fahrerlaubnis verzeichnet, in den Bürgerämtern wurden im gleichen Zeitraum rund 6200 Anträge auf Umstellung gestellt.

Hintergrund der Umtauschaktion ist ein Gesetz, das einheitliche Führerscheine innerhalb der EU vorschreibt. Die neuen Plastikkarten sollen zudem fälschungssicher sein.

Das ist nötig für den Umtausch

Um die neue EU-Plastikkarte zu beantragen, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer einen Termin bei den zuständigen Behörden vereinbaren und dann einen Personalausweis oder Reisepass mitbringen sowie ein biometrisches Passfoto und den aktuellen Führerschein.