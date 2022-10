﻿Interesse an Briefwahl gesunken: Stadt Hannover gibt 78.200 Unterlagen heraus

Bisher haben 21,5 Prozent der Wahlberechtigten in Hannover ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

Das Interesse an der Briefwahl ist in der Region Hannover vor den Landtagswahlen im Vergleich zu den Bundestagswahlen im vergangenen September merkbar gesunken. Die Landeshauptstadt gab 78.200 Wahlunterlagen heraus, in den 20 Umlandkommunen waren es insgesamt 84.000.

