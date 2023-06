﻿Südstadt: Stadt hat schon 1600 Parkausweise für Anwohner ausgestellt

Hannover. Die Stadt Hannover hat in der Südstadt neue Anwohnerparkzonen geschaffen – und mehr als 1600 Bewohner des Viertels haben bisher einen entsprechenden Parkausweis beantragt. Den Ansturm hat die Verwaltung nach eigenen Angaben gut im Griff. Innerhalb weniger Tage nach Antragstellung per Mausklick am Rechner schickt die Stadt Bewohnern ihre Ausweise zu. „Bei einer Beantragung vor Ort im Bürgeramt bekommen die Kunden ihren Bewohnerparkausweis sogar direkt ausgehändigt“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Online-Antrag wird „gut genutzt“

Wenn Stadtteilbewohner nicht die Zeit haben, Bürgerämter aufzusuchen, können sie einen Anwohnerparkausweis komplett online über das Serviceportal der Stadt beantragen. Eine Ausnahme bestehe, so Möller, wenn die Person noch nicht im Gebiet gemeldet ist, aber dort schon wohnt. Dann sei eine Vorsprache im Bürgeramt notwendig. Die Möglichkeit, am heimischen Rechner einen Parkausweis zu bestellen, werde gut genutzt, aber die Menschen suchten weiterhin auch die Ämter vor Ort auf.

Die Stadt will weitere Anwohnerparkzonen schaffen, etwa in der Calenberger Neustadt, in der List und in der Nordstadt. Bisher kostet ein Jahresticket 30,70 Euro, aber die Stadt arbeitet an einer neuen Preisstaffel.

HAZ