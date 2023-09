﻿Realschulen in Hannover warnen vor Kürzungen bei Berufsorientierung

Hannover. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte haben im Schulausschusses der Stadt Hannover massive Kritik an den Kürzungsplänen der Verwaltung beim Projekt„Schulisches Training für Ausbildung“ (Stabil) geübt, das an der Gerhart-Hauptmann-Realschule, der Werner-von-Siemens-Realschule und der Realschule Misburg seit mehr als zehn Jahren läuft. Mithilfe von „Stabil“ würden Jugendliche erfolgreich ins Berufsleben begleitetet, sagte Stefanie Lammers, Leiterin der Werner-von-Siemens-Schule. Ohne diese Förderung würden mehr Jugendliche in der Arbeitslosigkeit landen, erklärte Silke Dorn von der Gerhart-Hauptmann-Realschule. Es drohe eine erhöhte Kriminalität. Eine Stadt wie Hannover könne es sich nicht leisten, diese Jugendlichen zu verlieren.

„Hannover muss sparen“

Hannover könne es sich aber auch nicht leisten, künftig jeglichen finanziellen Spielraum zu verlieren und von der Kommunalaufsicht, also vom Innenministerium, gesteuert zu werden, konterte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Dazu werde es aber kommen, wenn die Stadt keine harten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vornehme. Natürlich sei es bitter, wenn bei einem so guten Projekt gekürzt werden müsse. Aber ob und wie viel sei ja auch noch völlig offen, die Verhandlungen liefen noch. Der Stadt müsse Spielraum bleiben, um auf Krisenlagen wie die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg zu reagieren.

