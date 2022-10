﻿Luft ist besser geworden: Hannover will Umweltzone Anfang 2024 aufheben

Hannover. Seit 2008 soll die Umweltzone dafür sorgen, dass Hannovers Luft sauberer wird – jetzt scheint das Ziel erreicht. Wie die Stadt Hannover am Montag im Umweltausschuss mitteilte, werde sie im kommenden Jahr die Weichen dafür stellen, die Plakettenregelung aufzuheben. Dafür braucht es auch ein Plazet der Ratsgremien. Endgültig aufheben will die Stadt die Umweltzone aller Voraussicht nach zum 1. Januar 2024. „Es ist sehr erfreulich, dass jetzt die Luft-Grenzwerte eingehalten werden“, sagte Grünen-Umweltpolitiker Jens Allerheiligen im Ausschuss.

Alle Luftwerte im grünen Bereich

Tatsächlich ist es zuletzt nur noch eine einzige Messstation gewesen, die im roten Bereich lag – in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort lag die Konzentration für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid im Jahresmittel über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. An den anderen vier Messpunkten – in der Marienstraße, der Vahrenwalder Straße, der Göttinger Straße und der Bornumer Straße – liegen die Luftwerte seit Jahren im grünen Bereich.

Die Stadt Hannover hatte auf der Friedrich-Ebert-Straße vor einem Jahr die Geschwindigkeit auf Tempo 40 gedrosselt. Das Tempolimit war Teil eines Vergleichs, den die Stadt Hannover und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im Sommer 2020 geschlossen hatten, um ein juristisches Tauziehen vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht zu beenden. Die DUH hatte die Stadt 2017 verklagt, um strengere Standards beim Luftreinhalteplan durchzusetzen. Die Parteien einigten sich dann jedoch außergerichtlich.

Gedrosseltes Tempo: Auf der Friedrich-Ebert-Straße gilt seit einem Jahr Tempo 40. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Grüne: Motoren sind umweltfreundlicher geworden

Möglicherweise liegt es auch am Tempolimit, dass die Luft in der Friedrich-Ebert-Straße wieder sauberer ist, vor allem aber an schadstoffärmeren Autos. „Die Motoren sind nach dem Diesel-Skandal umweltfreundlicher geworden, und es fahren mehr Elektroautos in Hannover“, sagt Grünen-Umweltpolitiker Allerheiligen. Das seien die maßgeblichen Gründe, warum die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nun eingehalten werden. Stickstoffdioxid wird vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen.

Bußgeld von 80 Euro für Fahren ohne grüne Plakette in Umweltzone

Mit dem Abschied von der Umweltzone entfällt eine von Anfang an umstrittene Regelung. Autos mit Motoren, die zu viele Schadstoffe ausstoßen, bekommen keine grüne Plakette und dürfen nicht in die Innenstadt Hannovers fahren. Wer ohne Plakette in die Zone fährt, muss mit einem Bußgeld von 80 Euro rechnen.

Die niedersächsische Umweltministerium hatte in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert, dass sich Hannover von der Regelung verabschieden solle. Die Stadt konterte stets, dass dann potenziell rund 26.000 Fahrzeuge ohne grüne Plakette in die Innenstadt fahren und die Luft verschmutzen würden. Diese Bedenken scheint die Stadt jetzt nicht mehr zu haben.