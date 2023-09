﻿Stadt Hannover informiert über Umbau der IGS Linden

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Trockenheit

Eine Statistik zeigt, dass es nirgends in Niedersachsen trockener ist als in der Region Hannover. Seit Juli gilt die Wassersparverordnung, die es wohl auch in 2024 geben wird. Sie stößt weitgehend auf Zustimmung – wenn gleich sehr bekannte Institutionen 2023 einer Belehrung bedurften.