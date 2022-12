Wer bei der Stadt Hannover einen Reisepass oder Personalausweis abholen will, ist nicht mehr ausschließlich auf die Öffnungszeiten der Bürgerämter angewiesen. Im Neuen Rathaus am Trammplatz steht jetzt als Alternative eine sogenannte Dokumentenausgabebox.

Hannover. Die Stadt Hannover hat in den vergangenen Monaten einige Anstrengungen unternommen, damit Bürger und Bürgerinnen schneller und unbürokratischer an beantragte Personalausweise oder Reisepässe kommen. Am Freitag, 9. Dezember, ist eine weitere Möglichkeit hinzugekommen: In der Eingangshalle des Neuen Rathauses am Trammplatz steht eine sogenannte Dokumentenausgabebox.