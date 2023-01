﻿Stadt macht Umfrage zur Zufriedenheit ihrer Bürger

Hohe Priese, hohe Zinsen: Wohnungsbau in Lehrte gerät an manchen Stellen ins Stocken

An drei Stellen in der Lehrter Kernstadt entsteht derzeit neuer Wohnraum. Doch die hohen Preise am Baumarkt und die gestiegenen Zinsen bremsen zwei der Projekte aus. Private Bauherren streichen die Segel, Mehrfamilienhäuser entstehen später als geplant. Ein Fachmann spricht sogar von einer „Schockstarre am Wohnbaumarkt“.