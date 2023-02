﻿Stadt Hannover macht Schmiedestraße für Millionen Euro hübsch – dann rücken Bagger für Kaufhof-Abriss an

Die Stadt Hannover baut die Schmiedestraße zu einer schicken Flaniermeile um. Wenn alles fertig ist, beginnen der Abriss des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes in der Straße. „Das ist eine Herausforderung“, sagt Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD).

Hannover. Noch wird auf der Schmiedestraße gebuddelt, doch wenn im Spätsommer alle Bauarbeiten beendet sind, soll die Straße zwischen City und Altstadt nicht wiederzuerkennen sein: Breite, frisch gepflasterte Gehwege säumen dann die Flaniermeile, Bäume bilden eine Allee – und kurze Zeit später rücken erneut Bagger an, um das ehemalige Kaufhof-Gebäude abzureißen. „Das ist eine Herausforderung“, räumte Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) kürzlich im Bauausschuss auf Nachfrage der FDP ein.

Der Umbau der einst tristen Straße ist der erste Schritt, den die Stadtspitze unternimmt, um Hannovers Innenstadt attraktiver zu gestalten. Autofahrer müssen in der neuen Schmiedestraße mit einer schmaleren Fahrbahn vorliebnehmen und dürfen nur 20 Kilometer pro Stunde fahren. Unklar ist bisher, ob ein Teil der Straße für den Durchgangsverkehr abgeriegelt wird. Zudem bekommen Radfahrer und Fußgänger mehr Platz. Alles soll schöner, grüner, ansprechender werden. Knapp 3 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Neugestaltung kosten.

Erste Belastungsprobe für neue Straße im Herbst

Die neue Schmiedestraße muss im Herbst einer ersten Belastungsprobe standhalten. Dann will der österreichische Immobilieneigentümer Signa das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Straße abreißen. Die Ausmaße des Gebäudes sind mit einer Grundfläche von etwa 5700 Quadratmetern riesig. „Wir kann die Stadt gewährleisten, dass die für Millionen Euro neu gestaltete Schmiedestraße durch Bagger und Lastwagen nicht beschädigt wird?“, fragt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke in der Sitzung des Bauausschusses.

Baudezernent Vielhaber ist froh, dass überhaupt etwas passiert und das alte Kaufhaus nicht jahrelang leer steht. Tatsächlich will der Eigentümer ein neues Gebäude errichten. Im Erdgeschoss sollen Läden entstehen, in den oberen Stockwerken Wohnungen, Büros und Freizeiteinrichtungen. „Solche Investitionen wünschen wir uns, daher wäre es ein falsches Signal gewesen, das Vorhaben zu stoppen“, sagt Vielhaber.

So soll die Schmiedestraße in Hannover nach dem Umbau aussehen: Visualisierung der Stadtverwaltung für den Innenstadtdialog. © Quelle: Willner (Visualisierung)

Stadt trifft Schutzvorkehrungen

Dennoch will die Stadt Schutzvorkehrungen treffen. Vor der ehemaligen Kaufhof-Fassade werden zunächst keine Bäume gepflanzt. Platten auf Gehwegen sollen verhindern, dass das neue Pflaster Schaden nimmt. „Und natürlich führen wir eine Beweissicherung durch“, sagt Tiefbauamtschef Andreas Bode. Das bedeutet: Die Stadt dokumentiert den Zustand der erneuerten Straße, um bei Bedarf Schadensersatzansprüche geltend machen zu können.

Die FDP ist nicht überzeugt. „Man hätte mit dem Umbau der Schmiedestraße warten können“, meint Engelke. Da die Neugestaltung aber zu den Prestigeprojekten der Stadt gehöre, habe die Verwaltung das Vorhaben durchgezogen, kritisiert er.

Vier Wochen Sperrung für Autoverkehr

Wegen der Bauarbeiten wird die Schmiedestraße ab Montag, 20. Februar, teilweise für den Autoverkehr gesperrt. Der Abschnitt zwischen dem Hanns-Lilje-Platz an der Marktkirche und dem Corvinusweg ist für voraussichtlich vier Wochen nicht befahrbar. Betroffen sind auch die Einmündungen zur Schuhstraße und die Zufahrt zum Hanns-Lilje-Platz. Das Parkhaus können Autofahrerinnen und Autofahrer aber über den Marstall erreichen.

