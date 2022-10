﻿Stadt Hannover markiert Radwege – allerdings sind sie viel zu schmal

Gerade einmal 50 Zentimeter breit ist der Radweg, den die Stadt Hannover an der Hannoverschen Straße in Misburg markiert hat. Ähnlich ist die Lage an der Königstraße. Der ADFC ist entsetzt und hält das für nicht zulässig. Die Verwaltung macht jedoch eine überraschende Rechnung auf.

Neu markiert: Der Schutzstreifen an der Hannoverschen Straße in Misburg. Der ADFC kritisiert die Breite von nur 50 Zentimetern. Die Stadt hingegen kommt auf 1,25 Meter.

Hannover. Mit frischer roter Farbe hat die Stadt Hannover an mehreren Stellen im hannoverschen Stadtgebiet Schutzstreifen für Radfahrer markiert. Dass diese tatsächlich Schutz bieten, darf jedoch als fraglich gelten. An der Hannoverschen Straße in Misburg und an der Königstraße in Mitte sind die Markierungen so schmal ausgefallen, dass der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) protestiert. „Das ist wirklich unglaublich“, schimpft Eberhard Röhrig-van der Meer, der Vorsitzende der Organisation in Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sicht des ADFC sind solche schmalen Radwege eigentlich gar nicht mehr zulässig. Laut heutigen Richtlinien müssten Schutzstreifen mindestens 1,50 Meter breit sein. Wenn daneben ein Streifen für parkende Autos liegt, müsse sogar ein zusätzlicher Sicherheitsabstand einkalkuliert werden, argumentiert Röhrig-van der Meer. Der Schutzstreifen an der Königstraße sei jedoch gerade einmal 85 Zentimeter breit und habe diesen Sicherheitsabstand nicht. Der ADFC-Vorsitzende sieht darin „ein Paradebeispiel für die Unsinnigkeit und potenzielle Todesgefahr durch Dooring-Unfälle, die von Schutzstreifen ausgeht“.

ADFC: „Das geht wirklich gar nicht“

Weit entfernt von heutigen Standards sei auch der Schutzstreifen in Misburg. „Dieser ist sicherlich einen Meter schmaler als die heute geforderten 1,50 Meter“, schätzt Röhrig-van der Meer. Auch auf Twitter machten Fotos von dem handtuchbreiten Radweg schon die Runde. Dort war bereits von einem „Todesstreifen“ die Rede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neu sind diese Radwege nicht. Sie waren auch vorher schon so schmal. Den ADFC ärgert jedoch, dass die Stadt mit der frischen roten Markierung diese „veralteten, rechtlich nicht zulässigen, Schutzstreifen“ in die Gegenwart hole, kritisiert Röhrig-van der Meer. „Wenn man diese Schutzstreifen neu markiert, dann hätten wir erwartet, dass diese an heutige Standards angepasst werden. Was die Stadt da gemacht hat, geht wirklich gar nicht. Im Grund signalisiert sie damit, dass Radfahrer auf diesen Straßen nicht erwünscht sind“.

Kein Vergnügen: Das Radfahren in der Königstraße im Bezirk Mitte. © Quelle: Nancy Heusel

Stadt verweist auf früher geltende Mindestmaße

Die Stadt Hannover hingegen sieht sich rechtlich auf der sicheren Seite. Sprecherin Olja Yasenovskaya räumt zwar ein, dass die neu markierten Schutzstreifen „nicht den heutigen Richtlinien“ entsprächen. Zum Zeitpunkt der Einrichtung hätten diese jedoch den empfohlenen Mindestmaßen entsprochen.

Lesen Sie auch

Die Stadt rechnet dabei den Radwegen allerdings auch die gepflasterten „befahrbaren Entwässerungsgossen“ am Straßenrand zu, sowohl bei der Königstraße, als auch bei der Hannoverschen Straße. Zudem verweist sie darauf, dass bei den Radwegen auch die Hälfte der weißen Markierung mitgerechnet werden muss. „Damit ergibt sich die Gesamtbreite von 1,25 Metern, auch wenn dies optisch anders in Erscheinung tritt“, sagt Sprecherin Yasenovskaya.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Kein Radfahrer fährt auf den gepflasterten Gossen“

Röhrig-van der Meer bezeichnet diese Rechnung als „unsinnig“. Kein Radfahrer fahre auf den gepflasterten Gossen. Bei der Königstraße könne die Gosse oft auch gar nicht genutzt werden, weil diese regelmäßig zugeparkt sei. Weil Radfahrer selbst mindestens einen Meter Abstand zu fahrenden Autos halten müssten, könnten diese den Schutzstreifen überhaupt nicht nutzen.

„Diese Markierungen widersprechen total vielen Radverkehrsmaßnahmen, die die Stadt ansonsten umsetzt. Es passiert ja aktuell auch viel Gutes für den Radverkehr. Umso mehr wundern wir uns über dieses Vorgehen“, ärgert sich Röhrig-van der Meer.

Von Christian Bohnenkamp