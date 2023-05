﻿Trickserei bei Stellenbewerbung im Rathaus: Haben Grüne ihrer Kandidatin Interviewfragen zugesteckt?

Hannover. Die mögliche Trickserei beim Bewerbungsverfahren für den Posten der Gleichstellungsbeauftragten schlägt im Rathaus und in der Politik hohe Wellen. Ratspolitiker, aber auch Mitglieder der Stadtverwaltung haben den Verdacht, dass die Grünen ihrer favorisierten Kandidatin einen Vorteil verschaffen wollten – und ihr vor dem Bewerbungsgespräch die Interviewfragen zuspielten. „Da muss man nur eins und eins zusammenzählen“, sagt ein hochrangiger Stadtmitarbeiter. Offiziell will die Stadt das aber nicht bestätigen.

Die Stadt bestätigt, dass eine oder mehrere Bewerberinnen den Fragebogen möglicherweise kannten. Es bestehe also das Risiko, sagt ein Stadtsprecher, dass ein „Verstoß gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz“ vorliege. Daher hat Personaldezernent Prof. Lars Baumann (Grüne) das Verfahren gestoppt. „Es wird eine erneute Ausschreibung und ein neues Verfahren geben, das wie immer sicherstellt, dass das Prinzip der Bestenauslese gewährleistet ist“, sagt Baumann im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Prinzip der Bestenauslese“: Personaldezernent Lars Baumann (Grüne) startet das Bewerbungsverfahren neu. © Quelle: Max Baumgart

Wunschkandidatin der Grünen hat allzu perfekt geantwortet

Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich tatsächlich um die Wunschkandidatin der Grünen, die auf die standardisierten Interviewfragen allzu perfekt geantwortet hatte. Das bestätigen mehrere Quellen im Rathaus. Dem Vernehmen nach soll die Bewerberin eine junge Frau sein, die direkt von der Uni kam und noch keine Berufserfahrung hatte. „Die Grünen haben schon vor dem Vorstellungsgespräch signalisiert, wen sie sich als neue Gleichstellungsbeauftragte wünschen“, berichtet ein Ratspolitiker.

Den Fragebogen können nur Mitglieder der Bewerbungskommission durchgesteckt haben. Sie haben den Interviewleitfaden beschlossen, folglich lag ihnen das Skript vor. In der Ratspolitik meinen einige, dass auch das Büro des Oberbürgermeisters involviert gewesen sei, doch das dementiert die Stadt. Der Kommission gehören acht Mitglieder an, darunter Vertreter von Grünen, SPD und CDU sowie Verwaltungsmitarbeiter, Personaldezernent Baumann und eine Vertreterin des Gesamtpersonalrats.

Stadt sieht von Ermittlungen ab

Wer von den Kommissionsmitgliedern den vertraulichen Interviewleitfaden weitergegeben hat, bleibt unklar, und die Stadt will sich auch nicht bemühen, das herauszufinden. Rein rechtlich, so heißt es, sei man nicht gezwungen, Ermittlungen anzustrengen. Und ebenfalls rein rechtlich könne sich auf die neue Ausschreibung auch diejenige Kandidatin bewerben, die sich unlautererer Mittel bediente, sagt die Stadt. Ob die Kommission sie aber erneut zu einem Vorstellungsgespräch einlädt, steht auf einem anderen Blatt.

„Ein Desaster“: SPD-Fraktionschef Lars Kelich sieht Schaden für die Landeshauptstadt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Ratspolitik löst der Vorgang Kopfschütteln aus. Manche sprechen von einer „Rathausaffäre reloaded“ in Anspielung auf den Skandal um illegale Zulagen für Spitzenbeamte. „Das gescheiterte Bewerbungsverfahren hat der Stadt immensen Schaden zugefügt“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Das Ganze sei ein Desaster. Er fordert, dass die Bewerberin, die sich einen Vorteil verschafft hat, vom neuen Verfahren ausgeschlossen wird. Zudem müsse sich die Stadtspitze fragen, wie das Vertrauen in die Bewerbungskommission wiederhergestellt werden könne.

CDU zieht sich aus Bewerbungskommission zurück

Baumann sieht keinen Grund, die Zusammensetzung der Kommission zu verändern. „Aus meiner Sicht zeigt die Zusammenarbeit in der Kommission und der unverzügliche Verfahrensabbruch, dass die Kontrollmechanismen der Stadt bei Verfahren dieser Art gut funktionieren“, sagt er. Insofern sei Schaden abgewendet worden. Auch bei der neuen Ausschreibung gelte das Prinzip der Bestenauslese, andere Faktoren – etwa politische Kalküle – spielten keine Rolle.

Die CDU hat das Vertrauen in die Arbeit des Gremiums offenbar verloren. „Wir ziehen unseren Vertreter aus der Kommission ab“, kündigt CDU-Fraktionschef Felix Semper an. Er fordert zudem Aufklärung vonseiten der Stadt. „Das ist ein Vorgang, der seinesgleichen sucht“, findet Semper. Die FDP lobt Personaldezernent Baumann. „Hut ab, er hat konsequent durchgegriffen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

„Als Fraktion damit nicht befasst“: Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian unterstützt das Vorgehen der Stadt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Grünen lassen alle Vorwürfe, die im Raum stehen, an sich abperlen. „Die Grüne Ratsfraktion ist mit dem Bewerbungsverfahren nicht befasst“, sagt Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Die Stadt habe richtigerweise die Bewerbung gestoppt. „Das ist ein üblicher Vorgang bei so einem Verdacht“, meint sie. Dem Vernehmen nach ist man im Rathaus nicht ganz so gelassen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sei „stinksauer“, heißt es auf den Rathausfluren.

