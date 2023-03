﻿Stadt Hannover richtet Anwohnerparkzonen in der Südstadt ab Juni ein

Die Stadt Hannover will deutlich mehr Anwohnerparkzonen einrichten und beginnt damit in der Südstadt. Dort sollen laut Tiefbauamtschef Andreas Bode demnächst Schilder und Parkautomaten aufgestellt werden. Ab Anfang Juni werde die Zone „scharf gestellt“.

Hannover. Autos abstellen soll künftig Geld kosten, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen. Daher will die Stadt künftig Anwohnerparkzonen einrichten und beginnt damit – nach vielen Diskussionen und politischen Debatten – in der Südstadt. „In den nächsten Wochen werden wir Markierungen anbringen, Schilder aufstellen und Parkautomaten montieren“, kündigte Tiefbauamtschef Andreas Bode kürzlich im Bauausschuss an. Ab Anfang Juni werde die Anwohnerparkzone in der Südstadt „scharf geschaltet“.