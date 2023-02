﻿Stadt Hannover schickt Hilfsgüter ins Erdbebengebiet

Erdbeben: Etliche Menschen in der Türkei und in Syrien haben ihre Bleibe verloren.

Die Stadt Hannover will in den nächsten Tagen Hilfsgüter ins Erdbebengebiet schicken, darunter 100 Feldbetten. Der Verwaltungsausschuss hat dafür am Donnerstag grünes Licht gegeben.

