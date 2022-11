﻿Neubaugebiet Kronsberg-Süd: Stadt Hannover stellt Pläne für Stadtteilpark vor

Im Wohnquartier Kronsberg-Süd in Hannover wird aktuell an Niedersachsens größtem Neubaugebiet gearbeitet. Wesentliches Element der städtebaulichen Konzeption ist dabei der öffentliche Stadtteilpark. Die Stadt stellt nun erstmals die Pläne für das 5,5 Hektar große Areal vor.

Hannover. Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode trifft sich am Mittwoch, 9. November, zu einer Sitzung im Stadtteilzentrum Krokus. Zentrales Thema sind die Pläne für den Stadtteilpark im Neubaugebiet Kronsberg-Süd, die die Stadt erstmals vorstellt. Mit seiner markanten Bogenform begrenzt und verbindet der Stadtteilpark zugleich die drei neuen Wohnquartiere und ermöglicht so eine hohe Naherholungsqualität im Wohnumfeld. Rund 4,8 Millionen Euro will die Stadt Hannover in die Gestaltung des Parks stecken.

Der Stadtbezirkstrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode wird sich in seiner nächsten Sitzung mit der Gestaltung dieses Parks befassen und den Verwaltungsentwurf diskutieren. Die Sitzung im Stadtteilzentrum Krokus, Thie 6, im Großen Saal beginnt um 18.30 Uhr.

Park bekommt Spielplätze und einen Mehrgenerationenplatz

In einer ersten Baustufe, so die Pläne der Stadt, werden 2023 und 2024 Parkflächen in ihrer Höhenlage an die neue städtebauliche Topografie der angrenzenden Wohnquartiere angepasst und mit einem Netz aus Park- und Verbindungswegen an die Baufelder angebunden. In einer zweiten Ausbaustufe von 2024 ist 2025 ist dann der Bau von zwei Kinderspielplätzen und einem Mehrgenerationenbewegungsplatz vorgesehen. Zudem gibt es verschiedene Wege und Anpflanzungen in der Anlage.

Weitere Tagesordnungspunkte des Stadtbezirksrates sind unter anderem die Unterbringung, Betreuung und Unterrichtung Geflüchteter im Stadtbezirk, das Stadtbuskonzept, geänderte Öffnungszeiten des Schulhofes an der Grundschule Feldbuschwende und das städtische Haushaltskonsolidierungskonzept.

