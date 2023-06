﻿Anwohner empört: Stadt Hannover streicht in Straßen im Zooviertel die Hälfte der Parkplätze

Hannover. In mehreren Straßen im Zooviertel streicht die Stadt Hannover etwa die Hälfte der Parkplätze am Straßenrand. Eine Ankündigung haben die Anwohner Anfang Juni bekommen. In dieser Woche ließ die Bauverwaltung bereits Halteverbotsschilder aufstellen. Bisher war es in den Straßen erlaubt, mit der Hälfte des Fahrzeugs auf dem Bürgersteig zu parken. Die Stadt will erreichen, dass es auf dem Gehweg mehr Platz für Fußgänger gibt.

In Teilen der Gneisenaustraße sowie der Eichendorffstraße, Holteistraße und Tiedgestraße dürfen Autos jetzt nur noch auf einer der Seite der Straße parken – und zwar auf der Fahrbahn und nicht mehr zur Hälfte auf dem Gehweg. Im nördlichen Teil der Nettelbeckstraße verbietet die Stadt das Parken an der Straße sogar komplett.

Anwohner: Neue Regeln haben „mit Realität nichts zu tun“

Betroffene Anwohner sind empört. Vor allem in der Eichendorffstraße regt sich Widerstand. „Überfallartig“ findet das Vorgehen der Stadt Thomas von Hodenberg. Die neuen Parkregeln hätten „mit der Realität nichts zu tun“. Er habe in all den Jahren, in denen er in der Straße wohne, noch nie erlebt, dass zwei Menschen, die sich auf dem Bürgersteig begegneten, nicht aneinander vorbei gekommen seien, berichtet der Jurist.

Anne Diekmann, die ein Sanitär- und Heizungsgeschäft betreibt, befürchtet „Probleme mit der Anlieferung“. Und auch Jürgen Weitz, dem das gleichnamige Porzellangeschäft in der Innenstadt gehört, sieht „keinen Sinn“ in den neuen Parkregeln. „Wir hatten hier immer eine entspannte Situation in der Straße. Es wird in funktionierende Strukturen eingegriffen, ohne dass man dafür eine schlüssige Begründung bekommt“, kritisiert er.

Stadt: Auf dem Bürgersteig müssen 1,80 Meter frei bleiben

Verwundert zeigen sich die Anlieger auch darüber, weil die Stadt erst vor wenigen Jahren die Eichendorffstraße erneuert und dabei selbst frisch mit Pflastersteinen den Bereich gekennzeichnet hatte, auf dem bisher das halbseitige Parken erlaubt war.

In ihrem Schreiben an die Anlieger verweist die Stadt darauf, dass laut Vorschriften auf dem Bürgersteig mindestens 1,80 Meter Platz bleiben müssten, damit ungehinderte Begegnungen auch mit Kinderwagen oder Rollstühlen möglich seien.

Zu wenig Platz: In der Eichendorffstraße bleiben laut Stadt nicht 1,80 Meter neben den parkenden Autos, die nötig seien, damit sich auch Rollstühle oder Kinderwagen begegnen können. Allerdings hatte sie selbst noch vor einigen Jahren mit andersfarbigem Pflaster die Bereiche markiert, auf denen die Fahrzeuge halbhoch abgestellt werden dürfen. © Quelle: Katrin Kutter

Bezirksbürgermeister: Platz für Menschen auf den Gehwegen

In der nördlichen Nettelbeckstraße blieben neben den parkenden Autos heute nur rund 90 Zentimeter Platz auf dem Gehweg, in der Eichendorffstraße, Holteistraße und Tiedgestraße seien es rund 1,20 Meter. Durch die neue Anordnung bekämen „die Gehwege nun eine regelkonforme Breite“.

Dieser Kurs geht auch zurück auf einen Beschluss des Bezirksrates Mitte, der gefordert hatte, die Straßen zu überprüfen, in denen bisher halbhohes Parken erlaubt oder zumindest toleriert wurde. „Wir wollen es den Menschen möglich machen, die Gehwege vor ihrem Haus zu benutzen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit“, sagt Bezirksbürgermeister Jannik Schnare (Grüne).

Es gibt auch Zuspruch für den neuen Kurs beim Parken

Auch bei einigen Anwohnern gibt es Zuspruch für das Vorgehen. „Für uns ist das eine Erleichterung. Mein Schwiegervater hatte mit seinem Rollator regelmäßig echte Probleme durchzukommen“, berichtet Renate Michael, die in der Tiedgestraße wohnt. Ein weiterer Bewohner der Straße findet die neuen Regeln richtig, obwohl er selbst ein Auto nutzt: „Wir haben bei uns im Viertel mit dem Parken wirklich eine Luxussituation. Es macht doch nichts, wenn man mal ein paar Schritte zum Auto laufen muss“.

So sieht es auch Anlieger Dirk Schulte, der sich früher für die CDU engagierte, mittlerweile jedoch Mitglied bei den Grünen ist. „Gehwege zuzuparken, kann nicht die Lösung sein“, sagt er. Schulte plädiert zudem für die Einrichtung von Anwohnerparken und eine „angemessene Bepreisung“ davon.

