﻿Stadt Hannover sucht Führungskräfte für neue Dezernate

Hannover. In den kommenden Wochen wird die Stadt Hannover Bewerber für zwei Führungsposten im Rathaus suchen. Die Dezernentenstellen für die Ressorts „Bildung und Kultur“ sowie „Jugend, Familie und Sport“ will die Stadt demnächst ausschreiben. Im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss sind die Ausschreibungen auf Wunsch der CDU kürzlich abgesetzt worden. Im Rathaus rechnet man aber damit, dass es in der kommenden Woche grünes Licht dafür geben wird. Auch der Rat muss noch zustimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rzyski und Beckedorf verabschieden sich

Hintergrund ist der baldige Abschied von zwei Dezernentinnen: Ende des Jahres läuft die Amtszeit der Dezernentin für Bildung, Jugend und Familie, Rita Maria Rzyski, aus, im darauffolgenden Jahr die von Konstanze Beckedorf, zuständig für Kultur, Sport und die Herrenhäuser Gärten. Die rot-grüne Ratskoalition hat sich darauf geeinigt, die Ressorts der beiden Dezernate zu verschieben. Es gibt eine Neuauflage des Schul- und Kulturdezernats (künftig „Bildung und Kultur“). Zudem sollen die Bereiche Jugendhilfe, Familienförderung und Sportverwaltung zusammengefasst werden.

SPD und Grüne suchen nach Kandidatinnen und Kandidaten

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich SPD und Grüne darauf geeinigt, dass die Genossen nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten fürs Bildungs- und Kulturdezernat suchen, die Grünen fürs Jugend- und Sportdezernat. Noch steht die Suche ganz am Anfang. Das Bildungs- und Kulturdezernat soll zum 1. März 2024 besetzt werden, das Jugend- und Sportdezernat zum 1. November dieses Jahres.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dezernenten sind sogenannte Wahlbeamte. Sie gehören zum engen Führungszirkel des Oberbürgermeisters und werden für acht Jahre vom Rat gewählt. Da sie als politische Beamte gelten, ist es üblich, dass sich Parteien im Rat jeweils ein Vorschlagsrecht für bestimmte Dezernentenposten sichern. Welche Fraktionen bei welchem Posten zum Zuge kommt, ist Verhandlungssache.