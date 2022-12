﻿Wer möchte Streit schlichten? Stadt Hannover sucht Schiedsperson für den Bezirk Südstadt-Bult

Die Stadt Hannover sucht für den Bezirk Südstadt-Bult eine neue Schiedsperson. Wir erklären, was eine Schiedsperson macht und wie sich Interessierte bewerben können.

Streitigkeiten schlichten: In einem formalen Verfahren versucht die Schiedsperson, Konflikte zwischen zwei Parteien außergerichtlich zu lösen.

Hannover. Die Stadt Hannover sucht eine ehrenamtliche Schiedsperson für den Stadtbezirk Südstadt-Bult. Schriftliche Bewerbungen – inklusive Lebenslauf – sind noch bis zum 8. Januar 2023 möglich. Die Schiedsperson wird vom Bezirksrat für eine Amtsdauer von fünf Jahren gewählt und anschließend vom Präsidenten des Amtsgerichts Hannover bestätigt.

Aufgabe der Schiedsperson ist es, außerhalb eines Gerichtsverfahrens zivil- und strafrechtliche Streitigkeiten zu schlichten und mithilfe eines Vergleiches zu beenden. Typische Angelegenheiten, in denen die Schiedsperson zum Einsatz kommt, sind Nachbarschaftsstreitigkeiten und Schadensersatzforderungen. In Strafsachen ist das Schlichtungsverfahren für bestimmte Vergehen – beispielsweise Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung – sogar gesetzlich vorgeschrieben. Im Schnitt führt eine Schiedsperson nach Angaben der Stadt Hannover neun offizielle Verhandlungen im Jahr durch.

Schiedsamt: Das sind die Voraussetzungen

„Der Ablauf einer Schlichtung vor dem Schiedsamt zeichnet sich durch ein formalisiertes Verfahren aus“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hannover. Die Schiedsperson muss zum Beispiel über die Verhandlung und deren Ergebnis Protokolle erstellen und eingenommene Gebühren und Ausgaben in einem Kassenbuch abrechnen. Die erforderlichen Kenntnisse werden in Schulungen und Fortbildungen vermittelt. Zudem zahlt die Stadt eine Kostenpauschale.

Interessierte, die mindestens 30 Jahre alt sind, im Stadtbezirk Südstadt-Bult wohnen und über einen Internetzugang verfügen, können sich bis zum 8. Januar 2023 schriftlich an Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Recht. Osterstraße 44-46, 30159 Hannover oder per E-Mail an 30.2@hannover-stadt.de bewerben.