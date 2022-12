Neuer Standort: PSD-Bank Hannover feiert Einzug in modernes Gebäude in der List

90 Arbeitsplätze auf 3500 Quadratmetern: Die PSD-Bank Hannover hat den Einzug in ihre neuen Räumlichkeiten an der Tannenbergallee in der List gefeiert. Das modernisierte Gebäude bietet auch umwelttechnische Standards wie eine Fotovoltaikanlage.