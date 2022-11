﻿Stadt Hannover trifft Vorkehrungen für möglichen Auszug aus Ihme-Zentrum

Die Stadt Hannover trifft Vorbereitungen für einen möglichen Ausstieg aus dem Ihme-Zentrum. Bisher hat die Stadt noch Büroflächen in der Problemimmobilie angemietet, das könnte sich im nächsten Jahr ändern. Ratspolitiker unterstützen den Kurs der Stadtverwaltung.

Hannover. Das Vertrauen der Stadt Hannover in eine Erneuerung des Ihme-Zentrums schwindet. Nach Informationen dieser Zeitung trifft die Stadt Vorkehrungen, um sich möglicherweise vollständig aus der Problemimmobilie zurückzuziehen und Mietverträge zu kündigen. Anlass sind mehrere Fristen, die der Eigentümer, die Projektentwicklungsgesellschaft Ihme-Zentrum (PIZ), verstreichen ließ, ohne die vertraglich vereinbarten Baufortschritte in der Bauruine erzielt zu haben. Noch sei nichts final entschieden, heißt es vonseiten der Stadt. Ratspolitiker gehen davon, dass sich die Stadt aus dem Ihme-Zentrum verabschiedet.

Stadt setzt letzte Frist

Ein nennenswerter Baufortschritt sei nicht erkennbar, und mehrere vereinbarte Fristen habe der Eigentümer in den vergangenen Jahren gerissen, sagt Stadtsprecher Christian von Eichbborn. „Um sich die Option einer Sonderkündigung offen zu halten, hat die Landeshauptstadt der Vermieterin vor dem Hintergrund der schleppenden Sanierung des Ihme-Zentrums eine letzte Nachfrist bis Mitte Januar 2023 gesetzt, sodass der PIZ noch etwas Zeit bleibt, den baulichen Rückstand aufzuholen“, sagt von Eichborn. Noch gebe es im Rathaus aber keine „finale Entscheidung“ darüber, ob nach fruchtlosem Fristablauf tatsächlich gekündigt werde.

Mietvertrag mit Volumen von 2,7 Millionen Euro jährlich auf dem Spiel

Die Sonderkündigung bezieht sich auf einen im Juli 2023 beginnenden Mietvertrag für Büros im Ihmeplatz 5. Dieser Vertrag hätte ein Volumen von 2,7 Millionen Euro jährlich, die die Stadt an die PIZ zahlen würde. Voraussetzung ist jedoch eine Sanierung der Gebäudeteile. Zudem hat die Stadt noch 150 Büroplätze auf einer Fläche von rund 6300 Quadratmetern in der Ihmepassage 3-7 angemietet. Der Mietvertrag läuft aber Ende 2023 aus, dann ziehen die Stadtmitarbeiter in andere Gebäude um.

Anmietungen: Noch hat die Stadt Hannover Büroflächen im Ihme-Zentrum angemietet. © Quelle: Christian Behrens

Die Stadt wird noch immer als „Ankermieter“ für das Ihme-Zentrum gesehen. „Wenn sich die Stadt vollständig zurückzieht, wäre das schwierig“, heißt es aus Kreisen der Wohnungseigentümer im Ihme-Zentrum. In dem Gebäudekomplex gibt es mehr als 500 Wohnungen mit etwa 1500 Bewohnern. Die meisten Wohnungen befinden sich im Privateigentum. „Ich würde mich freuen, wenn die Baufortschritte zügiger wären“, sagt Torsten Jaskulski, Verwalter der Eigentümergemeinschaft.

Eigentümer zahlte millionenschwere Vertragsstrafen

Größter Eigentümer im Ihme-Zentrum ist die PIZ, hinter der der Großinvestor Lars Windhorst steckt. Er hatte sich mit der Stadt Hannover als größtem Mieter auf ein Vertragswerk geeinigt, das einen straffen Sanierungsplan vorschrieb. Baufortschritte mussten innerhalb gegebener Fristen erzielt werden. Doch immer wieder verfehlte die PIZ die Vorgaben, sodass sie Vertragsstrafen von mehreren Millionen Euro zahlen musste. Jetzt ist die Stadt offenbar bereit, die Reißleine zu ziehen.

Unterstützung für ihren Kurs erhält die Stadt aus der Ratspolitik. „Alle Vereinbarungen mit dem Eigentümer sind nicht erfüllt worden“, ärgert sich Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Er sehe keine Zukunft für einen Vertrag mit Windhorst. „Wenn es aber wieder ein seriöses Angebot gibt, dann sieht das anders aus“, meint er. Auch die SPD unterstützt einen möglichen Ausstieg der Stadt aus dem Ihme-Zentrum. „Die Maßnahme wäre drastisch, aber nicht mehr zu vermeiden“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Sein Kollege von der CDU, Felix Semper, meint ebenfalls: „Die Stadt muss einen klaren Schnitt machen.“ Es sei offensichtlich, dass der Investor auf Zeit spiele. Stadt und Politik hätten viel Geduld bewiesen, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke, aber die sei auch irgendwann am Ende.