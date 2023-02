﻿Stadt Hannover verbessert Online-Terminvergabe für Bürgerämter

Die Stadt Hannover hat ihre Online-Terminvergabe für Bürgerämter überarbeitet. Jetzt wird auf einen Blick sichtbar, wann und in welchem Bürgeramt der frühestmögliche Termin reservierbar ist.

Hannover. Einen Termin im Amt buchen und sofort sehen, zu welchem Zeitpunkt in welchem Amt die Sache erledigt werden kann – das ist jetzt über das neue Online-Bürgerserviceportal der Stadt Hannover möglich. Bisher war es so, dass Nutzer jedes Bürgeramt einzeln anklicken mussten, um herauszufinden, wo der frühestmögliche Termin reservierbar ist. Jetzt bekommt man eine Übersicht über die Termine in den kommenden Tagen und Wochen für alle Bürgerämter.

Neue Terminvergabe anwenderfreundlicher

„Damit schaffen wir eine anwenderfreundlichere Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung für unserer Kundinnen und Kunden und erleichtern die passende Terminwahl“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). Über die Webadresse https://serviceportal.hannover-stadt.de/Buergeramt können Nutzer die Termine vereinbaren, etwa für Ummeldungen, Beglaubigungen, Anträge auf Personalausweise, Führerscheine und Reisepässe.

Donnerstag Spontanbesuche möglich

Wer keine Termine buchen will, kann in den Bürgerämtern immer donnerstags vorbeischauen und Angelegenheiten spontan erledigen, vormittags zwischen 8 und 13 Uhr, sowie nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Klar ist, dass Kundinnen und Kunden dann etwas Geduld mitbringen müssen. Einzig das Bürgeramt Schützenplatz bietet donnerstags keine Spontanbesuche an. Hier sind stets Terminvereinbarungen erforderlich.