﻿Stadt Hannover verzeichnet Anstieg von Diskriminierungsfällen

Auf Höhe der Bushaltestelle „Am Brabrinke“ ist am Montagnachmittag ein Bus der Üstra an der Hildesheimer Straße in Brand geraten. Der Fahrer und die Passagiere konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Hitze beschädigte sogar ein Gebäude in der Nähe.