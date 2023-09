﻿Verkehrspsychologe: Radarkontrollen in Hannover dienen überwiegend der Kasse

Hannover. Mit 39 Überwachungsanlagen, im Vorjahr waren es noch sechs weniger, geht die Stadt auf die Jagd nach Temposündern oder versucht, Autofahrerinnen und Autofahrer dabei zu ertappen, wenn diese eine rote Ampel überfahren. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zu Blitzern in Hannover.

Wie viele stationäre Blitzer gibt es in Hannover?

Aktuell gibt es in der Landeshauptstadt nach Angaben von Stadtsprecher Udo Möller 33 stationäre Überwachungsanlagen, 13 davon messen ausschließlich Geschwindigkeits-, zehn Rotlichtverstöße und zehn funktionieren als Kombianlagen. „Es gibt ferner sechs mobile Anlagen, die alle Geschwindigkeitsverstöße registrieren“, sagt Möller.

Nach welchen Kriterien werden die mobilen Blitzer aufgestellt?

Die Landeshauptstadt darf laut Möller nur an den mit der Polizei abgestimmten Standorten mobile Verkehrsüberwachungen vornehmen, die Polizei hingegen im gesamten Straßennetz. Die Auswahl der Standorte hänge vom jeweiligen Unfallrisiko ab.

Welche Blitzer kommen in Hannover zum Einsatz?

Für die stationäre Überwachung setzt die Stadt Geräte ein, die mittels Induktionsschleifen (Hersteller Gatso, Gerätetyp TC RG-1), sogenannten Piezzo-Sensoren (Firma Jenoptik, Gerätetyp Trafipax) oder Laserscannern (Firma Vitronic, Gerätetyp Polyscan) messen. Mobil kommen ausschließlich Geräte zum Einsatz, die Geschwindigkeiten mittels Laserscanner (Firma Jenoptik, Gerätetyp Traffistar) messen. Auf der B 6 bei Laatzen kommt der Streckenradar zum Einsatz, es ist bundesweit die einzige Radarfalle dieser Art. Auf einer Strecke von 2,2 Kilometern wird die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrenden gemessen und dadurch Verstöße gegen das Tempolimit ermittelt.

Welches Ziel haben die Radarkontrollen?

Ziel der Verkehrsüberwachung sei laut Stadt die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Laut Verkehrsstatistiken zählen Tempoverstöße, zu dichtes Auffahren und das Überfahren einer roten Ampel zu den häufigsten Verstößen. Verkehrssündern drohen ein Bußgeld, Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot. Die Messungen verfolgen auch einen erzieherischen Aspekt: dass der Fahrer durch die Sanktionen seinen Fahrstil im eigenen Interesse ändern möge. Der hannoversche Verkehrspsychologe Karl-Friedrich Voss sieht das kritisch. „Radarkontrollen verfehlen viel zu oft ihren Zweck. Die 30- bis 60-Jährigen werden am häufigsten erwischt, dabei sind sie nicht die größte Unfallrisikogruppe“, meint Voss. Der Experte ist überzeugt: „Radarkontrollen dienen überwiegend der Kasse. Leider wird das eingenommene Geld nicht für die Verkehrssicherheit verwendet, sondern verschwindet im normalen Haushalt.“

Was sagt die Stadt zum Vorwurf der Abzocke?

Die Stadtverwaltung bestreitet solche Vorwürfe. „Es ist nicht so, dass diese Kontrollen in erster Linie dazu dienen, Einnahmen zu requirieren. Aber natürlich ist das ein Nebeneffekt“, sagt Sprecher Möller. Kontrollen zeigten, dass diese notwendig seien, weil die Beschränkungen oft missachtet würden.

Wer ist die größte Unfallrisikogruppe?

Laut Verkehrspsychologe Voss sind das die Fahranfänger unter 20 Jahren. Sie würden allerdings kaum kontrolliert, da sie andere Gewohnheiten hätten. „Diese jungen Menschen sind verstärkt nachts und an den Wochenenden unterwegs. In dieser Zeit wird aber, abgesehen von stationären Blitzern, nicht kontrolliert“, bemängelt Voss. Wenn es den Behörden tatsächlich um mehr Verkehrssicherheit ginge, müsste die Polizei verstärkt an Wochenenden und nachts blitzen, lautet die Forderung des Verkehrspsychologen.

Wie hoch sind die jährlichen Einnahmen durch Blitzer?

Blitzer sind eine lukrative Einnahmequelle für Städte und Gemeinden. In der Region Hannover, die für die Geschwindigkeitsüberwachung in 20 Kommunen zuständig ist (ohne die Landeshauptstadt), liegen die Einnahmen für das laufende Jahr bis zum 31. August bei 4,6 Millionen Euro. Im Jahr davor kassierte die Region Hannover 7,5 Millionen Euro. In 2021 zahlten die Fahrerinnen und Fahrer 4,8 Millionen Euro.

Und wie viel Geld kassierte die Stadt Hannover?

Nach Auskunft von Sprecher Möller bezifferten sich die Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren von Januar bis Ende August dieses Jahres auf rund 9,3 Millionen Euro. Im Zeitraum Januar bis Ende September 2022 waren es rund zehn Millionen Euro gewesen. Im Jahr erlässt die Stadt etwa 240.000 Ordnungswidrigkeiten.

Wo rangiert Hannover im Städtevergleich bei der Anzahl der Blitzer?

Nach Auswertung der Internet-Plattform „Blitzer.de“ liegt Hannover in der Liste der Top-20-Orte mit den meisten Blitzern auf Platz 5. Spitzenreiter mit insgesamt 68 Kontrollgeräten ist Köln, gefolgt von Hamburg und Berlin. Kritiker sagen allerdings, dass diese Angaben veraltet und teilweise wenig aussagekräftig seien. Ein Beispiel: In Relation zur Stadtfläche habe laut „Blitzer.de“ Wuppertal die meisten Anlagen.

