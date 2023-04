﻿Jahre später: Das alte Ordnungsamt an der Markthalle wird geräumt und abgerissen – Wohnungsbau geplant

Hannover. Eigentlich hätte längst ein neues Wohngebäude in der Leinstraße nahe der Markthalle stehen können – doch die Stadt Hannover hat den Abriss des ehemaligen Ordnungsamtes immer wieder verzögert. Noch immer sind in dem maroden Gebäude Abteilungen der Verwaltung untergebracht. Das soll sich bald ändern. Im Laufe des kommenden Jahres will die Stadt die Immobilie räumen. „Anschließend ist die Nutzung des Areals für Wohnungsbau vorgesehen“, sagte Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) am Donnerstag im Rat auf Nachfrage der Fraktion Die Partei/Volt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2018 Baurecht für Leinstraße

Bereits 2018 hatte die Stadt Baurecht für das Grundstück am Köbelinger Markt geschaffen. Entstehen sollte nach dem Abriss des alten Ordnungsamtes ein mehrstöckiger Bau mit bis zu 100 Wohnungen in den Obergeschossen und gewerblichen sowie gastronomischen Betrieben im Erdgeschoss. Ein Architektenentwurf lag bereits vor. Der Neubau sollte dem gesamten Platz ein neues Gesicht und mehr Lebendigkeit verleihen.

Doch es kam anders. Die umfangreiche EDV-Anlage in dem Gebäude, ein zentraler Datenknotenpunkt der Stadtverwaltung, sollte in der neuen Feuerwehrzentrale im Weidendamm untergebracht werden. Aber der Neubau der Feuerwehrleitstelle verzögerte sich um mehrere Jahre, weil Stadt und Baufirma in Streit gerieten und immer wieder Nachbesserungen nötig waren. Die Stadt konnte folglich das heruntergekommene Amt in der Leinstraße nicht abreißen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Halbe Million Euro in ein abrissreifes Gebäude investiert

Die Stadt machte aus der Not eine Tugend und nutzte das Bürohaus in der Leinstraße nach dem Auszug des Ordnungsamts für andere Abteilungen. So residieren dort bis heute Teile des Gebäudemanagements und des Fachbereichs „Gesellschaftliche Teilhabe“. „Das Gebäude ist komplett belegt“, sagt Baudezernent Vielhaber in der Ratssitzung.

Dennoch hagelte es vor drei Jahren Kritik, als die Stadt eine halbe Million Euro in die Hand nahm, um den Brandschutz in der Leinstraße zu verbessern – eine Investition in ein Gebäude, das seit Jahren für den Abriss bestimmt ist. Die Stadt entgegnete, dass man nun einmal gezwungen sei, die Immobilie weiterhin zu nutzen. Zuletzt gab es in der Leinstraße eine Dependance des Sozialamts, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu betreuen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt will nach Räumung ausschreiben

Jetzt will die Stadt einen Schlussstrich ziehen. Wenn im Laufe des kommenden Jahres das Gebäude leergeräumt ist, werde man eine Ausschreibung starten, kündigt Vielhaber an. Man habe bereits mehrere Anfragen bekommen, wo es in der Innenstadt noch Entwicklungsmöglichkeiten gebe, berichtet der Baudezernent. „Die Leinstraße ist ein sehr guter Standort. Ich gehe von einem hohen Investitionsinteresse aus“, sagt er.