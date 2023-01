﻿Stadt Hannover will Grünflächen am Cityring verdoppeln

Hannover. Blühende Wiesen, Rasenstücke und zusätzliche Bäume – die Stadt Hannover will den Cityring noch mehr begrünen. Schon jetzt gibt es Beete und Rasenflächen auf Mittelstreifen, etwa am Friedrichswall. Insgesamt soll sich die Zahl der Grünflächen am Cityring nahezu verdoppeln. „Zudem sehen wir ein Potenzial für bis zu 120 neue Bäume rund um den Innenstadtring“, sagte Herbert Hoppe vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün am Montag im Umweltausschuss. Bereits in diesem Jahr sollen erste Flächen entsiegelt werden.

Bis zu 4500 Quadratmeter Fläche entsiegeln

Erst kürzlich hat die Stadt nach eigenen Angaben in der Hamburger Allee neue Bäume gepflanzt und auf 2000 Quadratmetern Fläche eine Wildblumenwiese angelegt. So soll es auch auf anderen Straßen des Cityrings weitergehen, etwa auf Berliner Allee, Friedrichswall, Schlosswender Straße, Arndstraße und Brühlstraße. Insbesondere auf den Mittelstreifen der mehrspurigen Verkehrsadern sieht die Stadt Möglichkeiten für Bepflanzungen. „Dort haben wir nicht das Problem, dass viele Leitungen, Rohre und Kanäle im Boden liegen wie an den Straßenrändern“, sagt Hoppe. Bis zu 4500 Quadratmeter Fläche will die Stadt entsiegeln und bis zu 15.000 Quadratmeter bestehende Rasenflächen in Blumenwiesen verwandeln.

Das Grünflächenamt betont auf Nachfrage der CDU, dass weder Fahrspuren noch Rad- und Fußwege eingeschränkt werden. „Im Grunde geht es um Flächen, die keine Funktion haben“, sagt Hoppe. Den Grünen reicht das nicht aus.

Grüne: Cityring insgesamt anders gestalten

„Wir wollen den Cityring insgesamt anders gestalten“, sagt Grünen-Verkehrspolitikerin Julia Stock. Damit spielt sie darauf an, dass die Grünen die breiten, mehrspurigen Straßen rund um die Innenstadt um eine Fahrspur reduzieren wollen. Stock fordert daher in der Ausschusssitzung eine Zusammenarbeit des Grünflächenamts mit dem für Verkehrsfragen zuständigen Baudezernat. Die SPD bleibt zurückhaltend und äußert sich in der Sitzung nicht. Klar ist aber: Die Sozialdemokraten halten an den bestehenden Dimensionen des Cityrings fest. Insgesamt bekommen die Pflanzpläne der Stadt von Ratspolitikern viel Zustimmung.