﻿Gravierende Schäden: Marode Kita Fischteichweg in Vinnhorst wird neu gebaut

Die Stadt Hannover hat den Neubau der maroden Kita Fischteichweg in Vinnhorst in die Wege geleitet. Die Planungen sollen 2023 starten. Unklar ist jedoch noch, wo die Kinder während der Bauarbeiten untergebracht werden.

Hannover. Gute Nachricht für Eltern, Kinder und Erzieherinnen: Die Stadt Hannover zieht den Neubau der maroden städtischen Kita Fischteichweg im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst vor. Das Gebäude ist in so schlechtem Zustand, dass eine Sanierung nicht mehr infrage kommt. Eltern hatten seit gut zwei Jahren wiederholt auf die Missstände aufmerksam gemacht. Die gravierenden Schäden bestehen jedoch bereits länger.

Wasserschäden führen immer wieder kurzfristig zur Schließung und der Verlagerung von Gruppen. Für die betroffenen Familien fällt teils die Betreuung der Kinder aus, manchmal müssen Eltern auch während der Reparaturarbeiten längere Wege in Ausweichquartiere in Kauf nehmen. So fand die Krippe 2019 monatelang in einer Kita in Vahrenheide Unterschlupf.