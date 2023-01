﻿Strandfeeling auf dem Raschplatz: So will Hannover das Schmuddelimage loswerden

Mit frischen Ideen und Mut zum Experiment will Hannover die Neuerfindung der Areale hinterm Hauptbahnhof angehen. Die Konzepte sehen unter anderem Freiluftgastronomie auf dem Weißekreuzplatz Kulturevents auf dem Andreas-Hermes-Platz und ein Beachvolleyballprojekt noch in diesem Frühsommer auf dem Raschplatz vor. Geplant sind aber auch bessere Angebote etwa für Drogenabhängige.

Hannover. Zusammen mit zahlreichen Partnern aus Sport, Kultur und Eventbranche will die Stadtspitze den ungeliebten Plätzen hinter Hannovers Hauptbahnhof neue Impulse, frische Nutzungen und damit wieder ein besseres Image verleihen. Unter anderem soll es in diesem Frühsommer ein mehrmonatiges Sandsportevent auf dem Raschplatz geben, Freiluftgastronomie und eine kleine Kunstgalerie auf dem Weißekreuzplatz und Kulturangebote auf dem Andreas-Hermes-Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raschplatz mit Beachvolleyballfeld? Stadt will Neues ausprobieren

„Wir hören von vielen Menschen, dass sie diese Plätze meiden – deshalb wollen wir neue Bezugspunkte für alle Personengruppen schaffen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Freitag. Stadtrat Axel von der Ohe (SPD), der das Projekt federführend organisiert, betonte den Experimentalcharakter des Vorstoßes: „Wir versuchen etwas, wir gehen ins Wagnis, wir sind auch bereit, Fehler zu tolerieren und daraus zu lernen.“ Ziel sei aber, die wichtigen Stadträume wieder attraktiver zu gestalten, damit sie von allen gerne genutzt werden.

Vor allem der Raschplatz gilt als Schmuddelecke am hinteren Bahnhofsausgang – allen Modernisierungsversuchen zum Trotz. Erst 2020 war er aufwendig umgebaut worden, hat ein Streifendesign, mehr Licht und zwei große Freitreppen erhalten, wie man sie von südeuropäischen Plätzen kennt und schätzt. Nur: Weil auch große Teile der norddeutschen Trinker- und Drogenszene den Platz schätzen inklusive des nördlich angrenzenden Platzes Damen von Messina, von dem die Treppe zum Pavillon führt, meidet der Großteil der restlichen Stadtbevölkerung diese Orte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Drittel meiden Plätze hinterm Hauptbahnhof

Onay betont, dass dieses Thema ihn schon seit Jahren begleite. Von der Ohe sagt, bei Befragungen hätten zwei Drittel angegeben, dort nicht gerne entlangzugehen. Bei Frauen und Senioren seien es sogar drei Viertel der Befragten. Das sei nicht hinzunehmen: „Wir wollen der Stadtgesellschaft die Plätze zurückgeben und den Plätzen die Stadtgesellschaft.“

„Problemfall Raschplatz“: Hinterm Hauptbahnhof sieht es vielfach trist aus. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Im vergangenen Jahr hatte der Rat verschiedene Bausteine zur Aufwertung der Plätze beschlossen. dazu gehörten ein besseres Sicherheitskonzept, zusätzliche Angebote für Menschen mit Drogensucht und anderen Problemen, mehr Sauberkeit sowie eine städtebauliche Aufwertung des Areals hinter dem Hauptbahnhof. Die Verwaltung hat daraufhin einen Arbeitskreis mit rund 25 Teilnehmenden einberufen, an dem außer diversen Verwaltungsbereichen von Soziales bis Städtebau auch zahlreiche Externe teilnahmen. Unter anderem war Heiko Heybey, der Erfinder der Leinewelle, beteiligt, Tobi Tiedtke von XC-Zone, der die Beachvolleyballevents auf dem Steintorplatz organisiert, und die Club-Betreiber vom Raschplatz.

„Für alle Ortsansässigen kann es nur besser werden“

„Ich finde es gut, dass die Stadt bereit ist, etwas Mutiges zu machen“, sagt zum Beispiel Martin Polomka, der am Raschplatz das RP5, die Baggi-Disco und das Palo-Palo betreibt. „Die Situation dort ist unbefriedigend, für alle Ortsansässigen kann es nur besser werden – deshalb ist es selbstverständlich, dass wir das unterstützen.“ Schon in der Vergangenheit hätten gemeinsame Projekte der Raschplatz-Anlieger gezeigt: „Zusammen haben wir Strahlkraft.“ Das erhoffe man sich auch diesmal wieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem am Raschplatz soll es nun sehr schnell sichtbare Ergebnisse geben. Dies ist der bisherige Plan, bei dem Dezernent von der Ohe allerdings betont, dass sich vieles noch ändern kann – man sei derzeit im Frühstadium der Konzepte.

Sandsportarena von Mai bis Juli

Nach dem großen Beachvolleyball-Turnier am 21. bis 23. April auf dem Steintor, den X-Zone mit Partnern veranstaltet, soll die Sandsportanlage zum Raschplatz umziehen. Dort würde eine etwa 1000 Quadratmeter große Fläche mit Sand aufgeschüttet: Etwa 365 Quadratmeter in der Mitte als Spielfeld, ringsherum gäbe es Bereiche mit Liegestühlen. „Das wird Strandfeeling auf dem Raschplatz“, sagt von der Ohe. Eine Zuschauertribüne soll Platz für rund 250 Menschen bieten.

Blick aus dem Sparkassenhochhaus: Der Raschplatz von oben. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Der Bereich könne tagsüber von Sportvereinen und Freizeitgruppen genutzt werden, ähnlich wie im vergangenen Jahr beim Experimentierraum an der Marktkirche, sagt Onay. Unter der Woche sei Freizeitsport denkbar, an Wochenenden könnten möglicherweise auch Wettbewerbe ausgetragen werden, hofft von der Ohe. Denkbar seien etwa Beachvolleyball, Beachsoccer, -tennis und -rugby. „Wir wollen, dass Menschen gerne dorthin kommen, sei es um sich zu bewegen oder zuzuschauen.“

Sportvereine und Freizeitsportler

Das temporäre Angebot werde voraussichtlich bis Ende Juni dauern, wenn das Schützenfest startet, maximal aber bis in den Juli, wenn das Maschseefest beginnt, betont Hannovers Marketingchef Hans Nolte. „Das Freizeitsportangebot auf dem Raschplatz wird dem Ort ein ganz neues Lebensgefühl geben – aber wir müssen aufpassen, dass sich die Veranstaltungen im Sommer nicht kannibalisieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohnehin sind etliche Details zu klären. Kniffeligster Punkt war die Fluchtwegfrage: Nach dem Love-Parade-Desaster in Duisburg 2010 waren alle Großnutzungen des Raschplatzes untersagt worden, weil er als Fluchtweg für Hauptbahnhof, U-Bahn und alle umliegenden Angebote dient. Inzwischen aber hätten zum Beispiel Sparkasse, Kinos und andere Einrichtungen keine großen Ausgänge mehr zur unteren Ebene, sagt von der Ohe. Eine neue Prüfung habe daher ergeben, dass ein Angebot wie das Sandfeld möglich sei, weil auf allen Seiten mehrere Meter breite Durchgänge bleiben.

Von Fluchtwegen und Sandlasten

Andere Themen sind die Berechnung der Sandlasten für den Platzboden. Rund 350 Tonnen Sand sind nötig, also gut 20 Lkw-Ladungen. Technisch muss darauf geachtet werden, dass der Sand bei Regen nicht in die Gullys fließt – aber damit hat man von den Beachbars auf Parkhausdächern bereits Erfahrung. Auch die Bewachungsfrage soll geklärt werden – schließlich will niemand, dass ein Stadtstrandbesucher morgens in eine Spritze von Drogenabhängigen tritt. Dutzende Mobiltoiletten müssen bestellt werden, eine Gastronomie eingerichtet werden – es gibt viel zu tun bis Ende April. Noch nicht vom Tisch ist die Frage, ob der tiefergelegte Raschplatz langfristig einen ebenerdigen Deckel erhalten soll – das soll im Sommer eine Machbarkeitsstudie klären.

Sicherheit und Sauberkeit

Neue Ideen für den Raschplatz (von links): Oberbürgermeister Belit Onay, Ordnungsdezernent Axel von der Ohe und Clubbetreiber Martin Polomka. © Quelle: Conrad von Meding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehr kurzfristig hingegen will die Stadt für mehr Sicherheit und Sauberkeit sorgen. „Es wäre naiv, zu glauben, dass wir allein mit Sport- und Kulturangeboten die Probleme auf den Plätzen hinterm Hauptbahnhof lösen“, sagt von der Ohe. Unter anderem habe man bei der Vorbereitung festgestellt, dass allein das Thema Sauberkeit auf zahlreiche Dienstleister aufgeteilt sei, weil jeder Anlieger andere Unternehmen einsetze. Da wolle man Kräfte konzentrieren und die Reinigung in eine Hand geben – es wird wohl der kommunale Anbieter Aha.

Maschinelle Reinigung nicht überall möglich

Einige Areale müssten umgebaut werden, insbesondere am Platz Damen von Messina nahe dem Pavillon: Dort ist wegen der verwinkelten Bauweise und dem zerklüfteten Pflaster derzeit keine Maschinenreinigung möglich. Mit der Polizei seien häufigere Kontrollen vereinbart, auch der eigene Ordnungsdienst werde aufgestockt, sagt von der Ohe.

Das Sozialdezernat von Dezernentin Sylvia Bruns (FDP) will die Angebote für Suchtkranke im Bahnhofsumfeld neu sortieren und auch um dezentrale Angebote ergänzen. Zum Teil geht es um ganz lebenspraktische Dinge: Unter anderem soll der Anlaufort Stellwerk an der Fernroder Straße vor dem nächsten Winter mit einem Vordach erhalten, damit sich die Menschen bei Regen und Kälte nicht immer geschützt vor dem Rossmann-Drogeriemarkt aufhalten müssen. Geplant ist auch ein Ausbau der Straßensozialarbeit mit dem Schwerpunkt Sucht, das dauerhafte Stationieren eines Duschbusses am Stellwerk, bessere Angebote in den Tagesaufenthalten und ein Ausbau derselben in den Stadtteilen, eine Verlegung des Anlaufpunkts Mecki am Raschplatz an einen anderen Ort in Bahnhofsnähe und weitere Projekte.

Etwa 400.000 Euro für Vitalisierungsprojekt

Die Kosten ließen sich derzeit schwer beziffern, sagt von der Ohe: Teuer seien vor allem Bau- und Umbauprojekte, die aber überwiegend ohnehin eingeplant seien und nur vorgezogen würden. Das Sandprojekt am Raschplatz selbst werde voraussichtlich 400.000 Euro kosten, verantwortlich für die Organisation wird die Marketinggesellschaft HMTG. Für andere Projekte seien Förderungen durch den Bund beantragt und in Aussicht, sagt Onay.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Frühjahr, wenn mehr Details feststehen, sollen die Ratsgremien in einer ausführlichen Drucksache informiert werden. Insgesamt aber gehe es darum, Dinge auszuprobieren. „Vor zwei Jahren haben wir mit den Experimentierräumen erfolgreich die Grundlage für eine autofreie und menschengerechte Innenstadt gelegt“, sagt Oberbürgermeister Onay. Daran knüpfe man an: „Was klappt, setzen wir fort, was nicht klappt, macht uns um eine Erfahrung reicher.“

Das sind die Ideen für den Weißekreuzplatz

Am Nordende Gastronomie: Die Stadt plant, den Weißekreuzplatz durch klare Funktionstrennungen besser nutzbar zu machen. © Quelle: Rainer Dröse

Auch der Weißekreuzplatz nördlich vom Hauptbahnhof gilt seit Jahren als Problemareal. Dort sind es vor allem Trinkergruppen, die die Nutzenden der umliegenden Wohn-und Geschäftshäuser nerven. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe sehen vor, am Nordende eine Fläche für kommerzielle Freiluftgastronomie einzurichten. Auf der Westseite könnte es zum Beispiel Sport- und Spielbereiche geben, in Süden im Bereich Friesenstraße eine Kleinkunstbühne und auch Sitzbereiche, auf denen kein Verzehrzwang besteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Laubengang im Ostbereich seien „kleine Kulturangebote, etwa ein Gallery-Walk“ denkbar, sagt Dezernent von der Ohe. Die Straße westlich vom Platz, die dort bereits Lister Meile heißt, aber befahrbar ist, soll kurzfristig für Autos gesperrt werden. Das war ohnehin ein Wunsch der örtlichen Kommunalpolitik. Man wolle dies zunächst als Testphase vorziehen und später, wenn die Sperrung Dauerzustand werden solle, von den Ratsgremien beschließen lassen.

„Der Weißekreuzplatz ist eigentlich eine Perle im urbanen Raum“, sagt von der Ohe. Mit der geplanten Zonierung, also einer klarer ersichtlichen Nutzungsstruktur, erhoffe sich die Stadt, dass „er wieder für viele Menschen nutzbar wird.“

Das sind die Ideen für den Andreas-Hermes-Platz

Der seeartige Brunnen soll verschwinden: Auf dem Andreas-Hermes-Platz soll ein Platz für Tanz, Lesen und vielleicht Kleintheater entstehen. © Quelle: Rainer Döse

Der Schotterplatz zwischen dem neuen Intercity-Hotelhochhaus und Raschplatz-Pavillon hat als urbanes Areal nie wirklich funktioniert. Die Wasserwand ist längts dem Hotel gewichen, nun soll wohl auch der riesige Rundteich, genannt Brunnen, entfernt werden – er ist ohnehin oft so vermüllt, dass er keine Augenweide darstellt. Während dieser Rückbau aber frühestens 2024 erfolgen kann, sind bereits in diesem Jahr Sport- und Bewegungsaktionen auf dem Platz geplant.

Denkbar seien etwa Openair-Tanzveranstaltungen, für die mobile Tanzböden installiert werden. „Solch eine Fläche kann aber vielleicht auch als Open-Stage für Nachwuchskünstler genutzt werden“, sagt Dezernent von der Ohe. Auch kleine Theateraufführungen seien denkbar. Relativ konkret: Von Mai bis Juli kann sich die Stadtbibliothek dort einen öffentlichen „Popup-Lesegarten“ vorstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der geplante Rückbau des Brunnens eröffne auch die Möglichkeit, Flächen zu entsiegeln und zugunsten des Stadtklimas Pflanzen zu setzen. „Wir werden aber zweistufig vorgehen“, sagt von der Ohe: „In diesem Jahr können bereits Angebote starten, bevor im kommenden Jahr der Umbau beginnen kann.“