﻿Stadt Hannover zählt mehr Radfahrer – aber es gibt noch viele Schönwetterradler

Hannover. Auf bis zu 40 Prozent will Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Anteil des Radverkehrs in Hannover in den kommenden fünf bis zehn Jahren steigern. So verkündete er es im Sommer 2020 bei der Vorstellung des Veloroutenkonzeptes. Damals lag der Anteil noch bei rund 20 Prozent. Ob dieses ehrgeizige Ziel zu schaffen ist, bleibt fraglich. Aktuelle Daten legen jedoch den Schluss nahe, dass zumindest der Trend in die richtige Richtung geht.

An mittlerweile zehn Stellen im Stadtgebiet zählt die Stadt täglich durch Kontaktschleifen im Boden die Radfahrer, die diese passieren. Am Maschsee sowie in der Langen Laube lassen sich diese Daten sogar direkt auf Anzeigetafeln ablesen. Eine Auswertung der Daten des Jahres 2022 hat nun ergeben, dass die Zahl der Radfahrer im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2017 bis 2021 um acht Prozent gestiegen ist.

Corona-Rekordjahr 2020 nicht zu toppen

Im Vergleich zu 2021 fällt der Sprung mit fast neun Prozent sogar noch etwas stärker aus, da in diesem Jahr etwas überraschend sogar ein Rückgang verzeichnet worden war. Insgesamt zählte die Stadt an den zehn Stationen 2022 11,84 Millionen Radfahrer. 2021 waren es 10,88 Millionen gewesen.

Im Jahr 2022 haben 1,42 Millionen Radfahrer die Messstation am Maschsee passiert. © Quelle: Rainer Dröse

Nicht getoppt wurde allerdings das Rekordjahr 2020, das nach Einschätzung der Stadt sehr stark von der Corona-Pandemie geprägt war. Zum Beispiel mieden viele Fahrgäste wegen der Ansteckungsgefahr Busse und Bahnen und stiegen stattdessen auf das Fahrrad um. Auch fuhren viele aufgrund der geltenden Beschränkungen nicht in den Urlaub, sondern waren stattdessen in der Freizeit viel zu Hause mit dem Fahrrad unterwegs. 2020 wurden an den Stationen 12,54 Millionen Radfahrer gezählt.

Extrem viel los war zum Beispiel am Maschsee, wo 1,63 Millionen Radfahrer die Zählstelle passierten. 2021 waren es dort nur 1,17 Millionen. 2022 stieg die Zahl wieder auf 1,42 Millionen – wohl auch wegen der Verbreiterung zur Veloroute, die erstmals ganzjährig am See zur Verfügung stand.

Wieder Einbruch in den Ferienmonaten

Den Einbruch in 2021 erklärt die Stadt mit „wiedergewonnenen Freiheiten“ und der „weitgehenden Rückkehr in alte Mobilitätsgewohnheiten“. Im Vergleich zu 2019, dem letzten von der Pandemie unbeeinflussten Jahr, hat die Stadt in 2022 ein Plus von rund 3 Prozent festgestellt. Allerdings ließ sich auch 2022 bereits eine zunehmende Normalisierung der Corona-Lage an den Zählstationen ablesen. Während der Sommerferien etwa war dort ein Rückgang der Radfahrerzahlen festzustellen, weil offenbar wieder viele in den Urlaub fuhren.

Ein wichtiger Faktor bleibt allerdings das Wetter. Die Stadt erklärt den vergleichsweise späten Rückgang der Radfahrerzahlen im Herbst vor allem mit der Witterung. Und auch eine Studie des Forschers Ansgar Hudde vom Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Köln belegt, dass die Deutschen beim Radfahren besonders empfindlich auf Dunkelheit und Kälte reagieren. Schon wenn die Temperatur unter 15 Grad sinke, gehe die Zahl der Radfahrenden merklich zurück, während sie in den Niederlanden nahezu konstant bleibe, berichtet Hudde.

Empfindlich bei Wetter: Nur halb so viele Radfahrer im Winter

Der Unterschied sei „kulturell verankert“, erklärte der Wissenschaftler in einem Gastbeitrag für „Zeit online“. Das deutsche Wort Fahrradsaison betone, dass es eine Saison gibt, in der man eben nicht Rad fährt. Einen vergleichbar verwendeten Begriff kenne die niederländische Sprache nicht. Er sieht auch ein Problem für die Verkehrsplanung. Denn aktuell brauche es Radwege, „die dem hohen Andrang im Sommer gerecht werden, sowie Straßen und einen ÖPNV, die der großen Nachfrage im Winter standhalten“, schreibt Hudde. Wenn die Radwege nur im Sommer gut genutzt werden und im Winter verwaist seien, sähen es „Autofahrende oft nicht ein, Fahrspuren aufzugeben“.

Dass es auch anders geht, haben die Hannoveraner am Streiktag in der vergangenen Woche bewiesen. Trotz ungemütlichem und kaltem Wetter vor allem am Morgen, zählte die Stadt an ihren Messstellen 52 Prozent mehr Radfahrer als an vergleichbaren Dienstagen im Februar. Laut den Daten der Zählstationen sind allerdings auch in Hannover üblicherweise in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar nur halb so viele Radfahrer unterwegs wie im Sommer.