﻿Stadt Hannover zahlt Prämie: 400 Kriegsflüchtlinge privat untergebracht

Hannover. Können Hannoveraner mithilfe städtischer Prämien ermuntert werden, Flüchtlinge in ihren Häusern und Wohnungen unterzubringen? Offenbar schon: Rund 400 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben auf diese Weise ein Dach über dem Kopf bekommen, wie Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) am Mittwoch im Finanzausschuss berichtete. Trotz Prämie sei diese Form der Unterbringung für die Stadt kostengünstiger als das Einquartieren in städtischen Unterkünften. „Und die Geflüchteten wohnen besser als in Messehallen oder Behelfsquartieren“, sagte von der Ohe. Daher wolle er das Modell fortführen.

Prämie von bis zu 7000 Euro möglich

Wer eine Person mindestens neun Monate unterbringt, bekommt von der Stadt einmalig 1500 Euro. Für mehr Personen und eine längere Mietdauer gibt es bis zu 7000 Euro. Die Stadt gewährt den sogenannten Solidaritätsscheck unter folgenden Bedingungen: Der Vermieter muss einen Raum zur Verfügung stellen, der "einfachen Ausstattungsstandards" entspricht und mindestens zehn Quadratmeter für Erwachsene und sechs Quadratmeter für Kinder und Jugendliche groß ist. Die Miete muss sich im Rahmen der geltenden Mietobergrenzen bewegen. Bei der Stadt muss der Vermieter nicht nur den Mietvertrag vorlegen, sondern auch ein polizeiliches Führungszeugnis. Damit will die Stadt Missbrauch verhindern.

180 Anträge bisher bewilligt

Knapp 500 Anträge sind seit Frühjahr bei der Stadt eingegangen. Einige wurden wieder zurückgezogen, andere waren unvollständig. Rund 180 Anträge hat die Verwaltung bereits bewilligt, 195 werden noch bearbeitet, aber hätten nach Angaben von der Ohes gute Chancen, genehmigt zu werden. „Wir schätzen, dass auf diese Weise am Ende etwa 1000 Menschen eine Unterkunft gefunden haben“, sagt der Kämmerer. Meist handele es sich um Mütter mit Kindern.

Zwar wertet von der Ohe das Prämien-Modell als Erfolg und will es fortsetzen, aber er sieht auch Schwierigkeiten. „Bisher wurden auf diese Weise ausschließlich Menschen aus der Ukraine untergebracht“, sagt er. Das Verfahren auch auf Geflüchtete aus anderen Ländern auszudehnen, sei eine „hohe Hürde“. Der Kämmerer erwägt, die Prämienzahlung für Unternehmen der Wohnungswirtschaft zu öffnen.