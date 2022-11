﻿„Hannover kauft ein – lokal“: Stadt startet Kampagne für Händler vor Ort

Hannover. Die Einzelhändler in Hannover blicken aufgrund der derzeitigen Krisen eher zurückhaltend auf das Weihnachtsgeschäft. Rückenwind bekommen sie nun von der Stadt Hannover. Diese hat eine Anzeigenkampagne gestartet, um Menschen aus Hannover dazu zu animieren, in ihrer Stadt bei den lokalen Händlern einzukaufen. „Hannover kauft ein – lokal, voller Freude im rücksichtsvollen Miteinander“ heißt es auf zahlreichen Plakaten. Mit diesen soll auf der Straße, in Zeitungen und im Internet geworben werden. 15.000 Euro lässt sich die Stadt diese Hilfe kosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, beobachtet seit September in Hannover eine extreme Kaufzurückhaltung bei den Kunden. Hoffnung macht ihm, dass die Besucherzahlen in der Innenstadt anziehen. An einem Sonnabend zählte die City-Gemeinschaft rund 250.000 Besucher. Damit sei fast das Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 erreicht. „Das ist auch bitter nötig, hinter uns liegen zwei harte Corona-Jahre.“ Für die Hilfe der Stadt Hannover sei er sehr dankbar, „denn die Geschäfte in der Innenstadt brauchen dringend Kundschaft, auch werktags“, sagt Prenzler.

„Viele Ladengeschäfte haben keine Rücklagen mehr“

Das gilt auch für die kleine Kaufleutegemeinschaft in Kirchrode, für die Peter Busche ins Rathaus gekommen ist. Busche vertritt gut 60 Einzelhändler etwa an der Brabeckstraße oder am Großen Hillen. Gerade Betriebe mit nur einem einzigen Ladengeschäft hätten mittlerweile keine Rücklagen mehr. „Und hoffen nun auf ein gutes Weihnachtsgeschäft“, so Busche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anzeigenkampagne will die Stadt vor diesem Hintergrund auch als Form lokaler Wirtschaftsförderung verstanden wissen. „Wir pushen den Handel, denn er bietet auch Arbeitsplätze an“, sagt Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel. Sie appelliert direkt an die Hannoveraner: „Wer attraktive Ladengeschäfte im Stadtteil oder in der Innenstadt haben möchte, sollte sie möglichst mit Einkäufen unterstützen.“ Es reiche nicht aus, freundlich in Kaufhausfenster zu schauen und dann vom Sofa aus Onlineeinkäufe zu tätigen. Die Dezernentin spielte damit auf die vergangenen verkaufsoffenen Sonntage in Hannover an, bei denen zwar die Zahl der Besucher stimmte, nicht aber die Umsätze in den Geschäften.

Lesen Sie auch

„Tage zwischen den Jahren die wichtigsten des Jahres“

Die Anzeigenkampagne der Stadt läuft bis Anfang 2023, da es seit Jahren den Trend gibt, zu Weihnachten Geld oder Gutscheine zu verschenken. „Die Tage zwischen den Jahren sind die wichtigsten des Jahres. Da werden diese Gutscheine eingelöst“, sagt Prenzler. Auch der 6. Januar sei wichtig für den Einzelhandel. Dieser Tag sei unter anderem in Baden-Württemberg ein Feiertag. „Da ist Hannovers Innenstadt voll“, weiß Prenzler.

Von Andreas Voigt