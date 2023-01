Stadt- und Regionsverwaltung planen, eine gemeinsame Feuerwehrzentrale in Bornum zu errichten. Dort sollen Werkstätten und Lagerräume für Feuerwehrausrüstung entstehen sowie Ausbildungsstätten für Feuerwehrleute. Jedoch müssen dafür auch etliche Kleingärten weichen.

Hannover. Ein Übungsgelände für angehende Feuerwehrleute, Werkstätten für Fahrzeuge, Lagerhäuser für Ausrüstung – das alles könnte in einem neuen Feuerwehrzentrum in Bornum entstehen. Stadt und Region Hannover wollen das Bauvorhaben auf dem Gelände der Feuerwache 4 in der Nenndorfer Chaussee gemeinsam stemmen. Die Kosten betragen bis zu 103 Millionen Euro, wie eine Machbarkeitsstudie der Feuerwehr Hannover jetzt ergeben hat. Für den Neubau müssten die Kleingartenkolonien zwischen Tönniesberg und Nenndorfer Straße weichen. „Wir sind dazu im Gespräch mit dem Kleingärtnerverband“, sagte Ordnungs- und Feuerwehrdezernent Axel von der Ohe (SPD) am Mittwoch im Finanzausschuss bei der Vorstellung der Pläne.