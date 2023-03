﻿Stadt verlässt das Ihme-Zentrum: Letzte Büromieter ziehen aus

Ruinenähnliche Fassaden in den Sockelgeschossen: Das Ihme-Zentrum in Hannover-Linden.

Noch vor Ende März räumt die Stadt die Büros des Fachbereichs Senioren und lässt 150 Beschäftigte in die Innenstadt umziehen. Bald verlässt auch Enercity den Büroturm am Ihmeplatz. Dann stehen Zigtausende Quadratmeter Büroflächen in dem Gebäude leer – und Großeigentümer Lars Windhorst fehlen die Mieteinnahmen.

