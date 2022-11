﻿Stadt will Gärtnerei im Schulbiologiezentrum Hannover schließen

Die Stadt will die Gärtnerei im Schulbiologiezentrum Hannover einsparen. Millionen Schüler in Hannover haben durch die ausgelieferten Pflanzen anschaulichen Biologieunterricht bekommen. Das steht infrage.

Hannover. Für ihre Sparziele setzt der Stadt Hannover jetzt auch beim Schulbiologiezentrum Hannover den Rotstift an. Die städtische Einrichtung in Burg versorgt Schulen mit passenden Pflanzen für den Biologieunterricht, berät Lehrkräfte und bietet anschauliche Freiluft-Kurse für Klassen auf ihrem Gelände.

Die Stadtverwaltung will der Ratspolitik vorschlagen, die Gärtnerei des Schulbiologiezentrums fast komplett aufzugeben. Die Gewächshäuser sollen abgerissen und ein Großteil der Gärtnerinnen und Gärtner versetzt werden. Bisher bietet die Gärtnerei elf Ausbildungsplätze, sie würden voraussichtlich wegfallen.

Pakete zu 20 Themen

Bislang ziehen die Gärtner zahlreiche Pflanzen speziell für den Einsatz im Biounterricht. Das Schulbiologiezentrum liefert Pflanzenpakete inklusive didaktischer Arbeitshilfe zu 20 Themen, die im Schulcurriculum vorkommen. „Solche Pflanzen gibt es nicht einfach im Handel. Schulen können sie auch nicht leicht selbst ziehen“, sagt Marc Müller-de Buhr vom Förderverein des Schulbiologiezentrums.

Jedes Jahr bestellen Schulen über 45.000 Pflanzen und fast 7000 Samentüten, damit Schüler am lebendigen Objekt lernen. Ein Thema: Wie Pflanzen sich trotz Standorttreue bewegen und ihre Samen verteilen. Auf dem weitläufigen Gelände in Burg laufen außerdem jährlich rund 1400 Kurse. So bauen Schüler im Gemüsegarten selbst Lebensmittel an, im Genetikgarten lernen sie Grundkenntnisse der Vererbung kennen, im Insektengarten das Zusammenspiel von Tier und Pflanze bei der Bestäubung.

Anschaulicher Naturunterricht für Schüler

Lernen mit allen Sinnen: Das Schulbiologiezentrum Hannover bietet Schulklassen viele Themengärten. © Quelle: Michael Wallmüller

„Diese Erfahrungen wirken der Naturentfremdung der Schüler entgegen. Es geht darum, dass sie komplexe Zusammenhänge wie Klimawandel, Bionik oder Biodiversität besser verstehen“, sagt Müller-de Buhr. Ohne Gärtner ließe sich auch der Apothekergarten kaum halten, den Apotheken und Berufsschulen zur Ausbildung in der Pflanzenheilkunde nutzen.

„Wir befürchten, dass das Schulbiologiezentrum selbst ohne die Gärtnerei gefährdet ist, denn der Wegfall raubt ihm wesentliche Qualitäten“, sagt Müller-de Buhr. Das Schulbiologiezentrum entstand vor 139 Jahren und begann damals die enge Zusammenarbeit von Gärtnern, Lehrerkräften und Biologinnen.

Die Fördervereine von Schulbiologiezentrum und Apothekergarten wollen ein Aus im 140. Jahr nicht hinnehmen und haben sich mit einem Brandbrief an Hannovers Oberbürgermeister und den Schulausschuss gewandt.