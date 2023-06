Linden/ Badenstedt

Langwierige Baustelle: Schon seit Jahren wird die Linie 9 zwischen Linden und Empelde erneuert. Das Bild zeigt Gleisbauarbeiten der Infra in der Badenstedter Straße zwischen Körtingsdorfer Weg und Am Soltekampe im März 2022.

Am Sonntag, 18. Juni, steht die Linie 9 zwischen Schwarzer Bär und Empelde still. Grund sind Arbeiten an den Hochbahnsteigen Bauweg und Körtingsdorfer Weg – sie sind veraltet und müssen um zehn Meter verlängert werden.

