﻿Die neue Stadtbahn soll Hannover klimaschonend ans Ziel bringen

Hannover. Die Region Hannover möchte mit ihrem „Aktionsplan Verkehrswende“ den Autoverkehr bis 2035 halbieren und dafür den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs und der Radfahrenden verdoppeln. Künftig sollen täglich durchschnittlich 800.000 Fahrgäste die Stadtbahn nutzen – doppelt so viele wie heute.

Dazu braucht es mehr Fahrzeuge, einen neuen Betriebshof und ein größeres Schienennetz. Stadtbahnlinien sollen verlängert werden und Querverbindungen sollen zwischen den Stadtteilen geschaffen werden. In Zukunft könnte Hannover sogar eine oder mehrere Ringbahnen bekommen. Für die Pläne brauche es 100 zusätzliche Stadtbahnen, heißt es von der Region Hannover.

Die Stadtbahnen in Hannover sind eine Mischung aus U- und Straßenbahnen. Drei Modelle sind auf dem Schienennetz unterwegs – die unverwüstlichen grünen Stadtbahnen von 1974, die „Silberpfeile“ von 1997 und das neuste Modell TW 3000 seit 2015. Ab 2025 soll die nächste Stadtbahngeneration TW 4000 die Bahnflotte unterstützen und die altbekannten Modelle sukzessive ablösen – die übliche Lebensdauer von Stadtbahnen liegt bei etwa 25 Jahren. Ein Überblick der Modelle.

TW 6000: Kult-Stadtbahn in zeitlosem Design

Der TW 6000 ist das älteste noch regulär fahrende Stadtbahnmodell der Üstra. © Quelle: Jan Philipp Eberstein

Hannovers erste Stadtbahn ist seit 1975 in Betrieb, löste Schrittweise die klassischen Straßenbahnen ab

das Grün der Bahnen ist zur Erkennungsfarbe der Üstra geworden

Einstieg: 3-stufige Klapptrittstufen für den Einstieg von der Straße aus

260 Fahrzeuge hat die Üstra bis 1993 angeschafft

robuster als erwartet: bis heute noch 55 im Einsatz

TW 2000: Der „Silberpfeil“ zur Jahrhundertwende

Der sogenannte „Silberpfeil“: Wegen seiner Farbe und Schnittigkeit hat das Modell den Spitznamen bekommen. © Quelle: Daniel Junker

1997 für die Expo 2000 entwickelt

Komfort: mehr Platz im Fahrgastraum, freundlichere Ausstattung

Übergang: Einstieg noch 4-stufige Schwenkschiebetritte, aber ohne Mittelstange, um den Einstieg für Rollstühle, Kinderwagen und ähnliches zu ermöglichen

144 Fahrzeuge des Modells sind in Betrieb

TW 3000: sparsamer, sicherer, bequemer

Beim Modell TW 3000 wurde auch mit Rücksicht auf Wünsche und Ideen der Nutzerinnen und Nutzer an vielen Stellschrauben gedreht. © Quelle: Frank Wilde

aktuelles Modell, seit 2015 in Betrieb

nach Wünschen und Ideen der Fahrgästen und Personal gestaltet

Novum: Ambientebeleuchtung in Gelb, Blau, Grün

spart bis zu 15 Prozent der Energie im Vergleich zum Vorgänger ein

Sicherheit: spezielle Prall- und Crashelemente für besseren Aufprallschutz

barrierefrei

auf den Linien 3, 4, 5 und 7 sind insgesamt 153 Fahrzeuge unterwegs

TW 4000: für den modernen Stadtverkehr

TW 4000: So sieht das Computermodell der neuen Bahnen aus. © Quelle: Üstra/Tricon

geplante Auslieferung ab 2025

bessere und effizientere Klima- und Heiztechnik, Infrarotsensoren an Türen und ein Mehrzweckbereich für angenehmeres und barrierefreies Bahnfahren

Fahrerassistenzsysteme, Sensoren und die Anpassung an aktuelle Crashnormen sollen die Sicherheit verbessern

technische Voraussetzungen für autonomes Fahren und automatische Fahrscheinkontrollen

sollen die grünen TW 6000 ersetzen, später auch den „Silberpfeil“ TW 2000

42 Bahnen bis 2026, 275 Bahnen bis 2032 (Gesamtflotte dann: 400 Bahnen)

Kosten: für die ersten 42 Bahnen 3,5 Millionen Euro pro Stück, 720 Millionen Euro für 275 Bahnen (durchschnittlich 2,6 Millionen Euro pro Bahn, Preis sinkt bei größerer Bestellung)

Wichtiger Beitrag zur Klimaneutralität

Bis 2035 soll Hannover klimaneutral sein, so ist es beschlossen. Neben dem Gebäudemanagement ist der Verkehr der Bereich, in dem die größten CO2-Einsparpotenziale schlummern. Um die 70 Prozent des CO2-Ausstoßes kann Hannover im Bereich Verkehr in den kommenden zwölf Jahren reduzieren. Etwa eine Milliarde Euro müsste dafür alleine in infrastrukturelle Verkehrsmaßnahmen investiert werden, sagt die Region. Der Schienenverkehr sei das Rückgrat der Verkehrswende.